В росії хочуть заборонити нову відеогру про Гаррі Поттера

Путіністи хочуть заборонити нову відеогру про Гаррі Поттера через пропаганду ЛГБТ
В країні-терористі робиться все можливе, аби фанатів Гаррі Поттера поменшало. Нещодавно, фільми, які були зняті на основі романів британської письменниці Джоан Роулінг, видалили із бібліотек російських онлайн-кінотеатрів.
Тепер же політики країни-окупанта намагаються заборонити нову гру про юного чарівника, пишуть місцеві ЗМІ.
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Деталі
Голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся до генпрокуратури рф з проханням захистити дітей від нової гри по всесвіту Гаррі Поттера під назвою Hogwarts Legacy через пропаганду ЛГБТ.
За його словами, як мінімум один персонаж гри є трансгендерною персоною — власниця пабу "Три мітли" в Гоґсмід, Сірона Раян, яка в минулому була чоловіком. Побоювання Бородіна викликало також те, що гравець може експериментувати зі статевими ознаками під час налаштування свого персонажа, що, на його думку, "може сприяти появі у неповнолітніх бажання змінити стать".
Події у грі Hogwarts Legacy відбуваються у школі чаклунства Гоґвортс у 1800-х роках: за сюжетом гравець стає одним з учнів. Реліз гри відбувся 7 лютого, Hogwarts Legacy вже побив рекорд за кількістю переглядів на платформі Twitch.
Раніше гру також розкритикували представники ЛГБТ-спільноти: причиною стали давні трансфобні висловлювання авторки книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. У зв'язку із цим гру закликали бойкотувати. При цьому безпосередньо до Hogwarts Legacy Джоан Роулінг, за словами розробників, стосунку немає й участі у створенні гри не брала.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що жінка нарвалась на критику через те, що хоче назвати доньку так само, як і сову Гаррі Поттера. Також ми писали, що виконавець ролі Гаррі Поттера, британський актор Деніел Редкліфф пояснив, чому засудив Джоан Роулінг за її слова про трансгендерів.