В россии хотят запретить новую видеоигру о Гарри Поттере

Новая игра по вселенной Гарри Поттера под названием Hogwarts Legacy

В стране-террористе делается все возможное, чтобы фанатов Гарри Поттера стало меньше. Недавно фильмы, снятые на основе романов британской писательницы Джоан Роулинг, удалили из библиотек российских онлайн-кинотеатров.

Теперь же политики страны-оккупанта пытаются запретить новую игру о юном волшебнике, пишут местные СМИ.

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Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в генпрокуратуру рф с просьбой защитить детей от новой игры по вселенной Гарри Поттера под названием Hogwarts Legacy из-за пропаганды ЛГБТ.

По его словам, как минимум один персонаж игры является трансгендерной персоной — владелица паба "Три метлы" в Хогсмид, Сирона Райан, которая в прошлом была мужчиной. Опасение Бородина вызвало также то, что игрок может экспериментировать с половыми признаками при настройке своего персонажа, что, по его мнению, "может способствовать появлению у несовершеннолетних желания изменить пол".

Персонаж Сирона Райан

События в игре Hogwarts Legacy происходят в школе колдовства Хогвартс в 1800-х годах: по сюжету игрок становится одним из учеников. Релиз игры состоялся 7 февраля, Hogwarts Legacy уже побил рекорд по количеству просмотров на платформе Twitch.

Ранее игру также раскритиковали представители ЛГБТ-сообщества: причиной стали давние трансфобные высказывания автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. В связи с этим игру призвали бойкотировать. При этом непосредственно к Hogwarts Legacy Джоан Роулинг, по словам разработчиков, отношения не имеет и участия в создании игры не принимала.

Напомним, ранее мы рассказывали, что женщина нарвалась на критику из-за того, что хочет назвать дочь так же, как и сову Гарри Поттера. Также мы писали, что исполнитель роли Гарри Поттера, британский актер Дэниел Рэдклифф объяснил, почему осудил Джоан Роулинг за ее слова о трансгендерах.