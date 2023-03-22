Ракетний обстріл Запоріжжя: реакція знаменитостей на терор окупантів

Багатоповерхівка в Запоріжжі, в яку влучили російські ракети

Менш ніж за 24 години окупанти знов завдали ракетного удару по житлових районах українців. У Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Одна з них не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

У своїх соцмережах українські знаменитості відреагували на терор країни-агресорки.

Джамала (співачка)

Злата Огнєвіч (співачка)

Ольга Сумська (акторка)

Володимир Остапчук (шоумен)

Леся Нікітюк (шоувумен)

Надя Дорофєєва (співачка)

Микита Алексєєв (співак)

Світлана Тарабарова (співачка)

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі 22 березня російські окупанти вчергове атакували дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.