Ракетный обстрел Запорожья: реакция знаменитостей на террор окупантов
Менее чем за 24 часа оккупанты вновь нанесли ракетный удар по жилым районам украинцев. В Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из них не разорвалась и застряла на крыше жилого дома.
В своих соцсетях украинские знаменитости отреагировали на террор страны-агрессора.
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Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)
Джамала (певица)
Злата Огневич (певица)
Ольга Сумская (актриса)
Владимир Остапчук (шоумен)
Леся Никитюк (шоувумен)
Надя Дорофеева (певица)
Никита Алексеев (певец)
Светлана Тарабарова (певица)
Напомним, ранее мы писали, что ночью 22 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. Один из вражеских БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.