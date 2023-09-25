Ракетний удар по Одесі: реакція зірок

Зруйнований атакою росіян готель "Одеса". Соріс зі сторінки в Instagram biedniakov

Сьогодні вночі, 25 вересня, російські окупанти вкотре атакували південь України. Противник спрямував по Одеській області 19 дронів та дві надзвукові ракети. Людських жертв, на щастя, немає. Внаслідок атаки окупантів постраждав морський вокзал Одеського морського торговельного порту, а також портовий готель "Одеса", який був знаковою та яскравою пам'яткою для кожного, хто хоч раз бував у місті.

Українські зірки у своїх соціальних мережах відреагували на нічну атаку, зокрема на зруйнований готель.

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Відреагували у сторіс

Українські зірки почали масово публікувати фотографії зруйнованого готелю та згадувати, що їх пов'язує з Одесою та з самою будівлею.

Телеведучий Андрій Бєдняков опублікував сторіс з фото готелю після атаки і написав, що завжди дивився на нього з площі, на якій знаходиться пам’ятник Дюку. До цього, вночі, ведучий опублікував історію, у якій підтримав одеситів і закликав їх триматися і берегти себе.

Соріс зі сторінки в Instagram

biedniakov

Соріс зі сторінки в Instagram

biedniakov

Джамала опублікувала сторіс, у якій показала одеський морвокзал до і після нічної атаки. Співачка українською та англійською розповіла, що сталося вночі, щоб ще раз нагадати своїм закордонним колегам про те, як росія щодня тероризує Україну.

Соріс зі сторінки в Instagram

jamalajaaa

В коханні місту Одеса зізналася акторка Ксенія Мішина, яка теж показала фото готелю до і після. Також на своїх сторінках у соцмережах про нічний обстріл Одеси розповіла ведуча Леся Нікітюк, співачки Оля Полякова і Надя Дорофєєва.

Соріс зі сторінки в Instagram ​​​​​​misha.k.ua

Соріс зі сторінки в Instagram ​nadyadorofeeva

Соріс зі сторінки в Instagram lesia_nikituk

Соріс зі сторінки в Instagram polyakovamusic

Українська режисерка Таня Муiньо, яка працює з всесвітньо відомими зірками такими як Сем Сміт, Гаррі Стайлз, Карді Бі, Кеті Перрі, та іншими, теж опублікувала у сторіс фото готелю. Дівчина родом з Одеси і хоча вона переважно живе і працює в США, зараз вона вочевидь знаходиться у рідному місті. Цієї ночі режисерка опублікувала сторіс, у якій чутно потужні вибухи і написала, що знаходиться у паркінгу.



Соріс зі сторінки в Instagram tanumuino

Соріс зі сторінки в Instagram tanumuino

Раніше ми розповідали, що у ДСНС показали ліквідацію наслідків ворожих обстрілів в Одесі. Також співвласник зруйнованого готелю "Одеса" прокоментував нічний обстріл.