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Ракетный удар по Одессе: реакция звезд

25 сентября 2023 11:31
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Ракетный удар по Одессе: реакция звезд
Разрушенная атакой россиян гостиница "Одесса". История со страницы в Instagram biedniakov
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Сегодня ночью, 25 сентября, российские окупанты в очередной раз атаковали юг Украины. Противник направил по Одесской области 19 дронов и две сверхзвуковые ракеты. Человеческих жертв, к счастью, нет. В результате атаки оккупантов пострадал морской вокзал Одесского морского торгового порта, а также портовая гостиница "Одесса", которая была знаковой и яркой достопримечательностью для каждого, кто хоть раз бывал в городе.

Украинские звезды в своих социальных сетях отреагировали на ночную атаку, в том числе на разрушенный отель.

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Украинские звезды начали массово публиковать фотографии разрушенной гостиницы и вспоминать, что их связывает с Одессой и с зданием.

Телеведущий Андрей Бедняков опубликовал историю с фото отеля после атаки и написал, что всегда смотрел на него с площади, на которой находится памятник Дюку. До этого ночью ведущий опубликовал историю, в которой поддержал одесситов и призвал их держаться и беречь себя.

 

История со страницы в Instagram
biedniakov
История со страницы в Instagram
biedniakov

Джамала опубликовала историю, в которой показала одесский морвокзал до и после ночной атаки. Певица на украинском и английском рассказала, что произошло ночью, чтобы еще раз напомнить своим зарубежным коллегам о том, как Россия ежедневно терроризирует Украину.

 

Сорис со страницы в Instagram
jamalajaaa

В любви городу Одесса призналась актриса Ксения Мишина, которая тоже показала фото гостиницы до и после. Также на своих страницах в соцсетях о ночном обстреле Одессы рассказала ведущая Леся Никитюк , певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева .

 

История со страницы в Instagram ​​misha.k.ua
История со страницы в Instagram nadyadorofeeva
История со страницы в Instagram lesia_nikituk
История со страницы в Instagram polyakovamusic

Украинская режиссер Таня Муиньо, которая работает со всемирно известными звездами, такими как Сэм Смит, Гарри Стайлз, Карди Би, Кэти Перри, и другими, тоже опубликовала фото из гостиницы. Девушка родом из Одессы и хотя она в основном живет и работает в США, сейчас она, очевидно, находится в родном городе. Этой ночью режиссер опубликовала историю, в которой слышны мощные взрывы и написала, что прячется на паркинге.

 

История со страницы в Instagram tanumuino
История со страницы в Instagram tanumuino

Ранее мы рассказывали, что в ГСЧС показали ликвидацию последствий вражеских обстрелов в Одессе. Также совладелец разрушенной гостиницы "Одесса" прокомментировал ночной обстрел .

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