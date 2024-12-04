Раміна Есхакзай пояснила, чому не планує дітей з коахним-віськовим

Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Журналістка Раміна Есхакзай відверто заговорила про плани на материнство. Блогерка давно вирішила, що не хоче мати власних дітей.

На запитання про дітей Раміна відповіла в своєму Instagram.

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У блогу журналістки її прихильники поцікавилися, чи не передумала Раміна щодо народження власних дітей під час стосунків із коханим-військовим. У відповідь блогерка зізналася, що наразі її плани на материнство не змінилися.

"Можливо, колись я захочу мати власну дитину, але поки з 16 років моє бачення не змінилося. Я або взагалі не буду мати своїх біологічних дітей, або щось зміниться. Наразі думка така: колись я всиновлю дитину", — написала Есхакзай.

Раміна відповіла на запитання про материнство

Зірка поділилася, що на початку стосунків вже обговорила це питання з обранцем. Чоловік підтримав таке рішення своєї коханої.

"Мій партнер збігається зі мною в цих питаннях. Народжувати для когось я не буду. У мене своє життя, своє бачення життя. Якщо захочу мати дитину та буду готова до цієї відповідальності — звичайно. Але це має бути моє бажання, а не тому що партнер дуже попросив", — сказала журналістка.

Раніше Раміна розповіла романтичну історію кохання зі своїм бойфрендом-воїном.

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