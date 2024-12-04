Рамина Эсхакзай объяснила, почему не планирует детей с любимым-военным

Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Журналистка Рамина Эсхакзай откровенно заговорила о планах на материнство. Блогер давно решила, что не хочет иметь своих детей.

На вопрос о детях Рамина ответила в своем Instagram.

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В блоге журналистки ее поклонники поинтересовались, не передумала ли Рамина о рождении собственных детей во время отношений с любимым-военным.

"Возможно, когда-то я захочу иметь собственного ребенка, но пока с 16 лет мое видение не изменилось. Я или вообще не буду иметь своих биологических детей, или что-то изменится. Пока мнение такое: когда-то я усыновлю ребенка", — написала Эсхакзай.

Рамина ответила на вопрос о материнстве

Звезда поделилась, что в начале отношений уже обсудила этот вопрос с избранником. Мужчина поддержал такое решение своей любимой.

"Мой партнер совпадает со мной в этих вопросах. Рожать для кого-то я не буду. У меня своя жизнь, свое видение жизни. Если захочу иметь ребенка и буду готова к этой ответственности — конечно. Но это должно быть мое желание, а не потому что партнер очень попросил", — сказала журналистка.

Ранее Рамина рассказала романтическую историю любви со своим бойфрендом-воином.

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