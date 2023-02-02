Реперку alyona alyona прооперували — відвертості співачки

Альона Савраненко завітала до приймального відділення однієї зі столичних лікарень

Ще восени минулого року реперка alyona alyona зізналась шанувальникам про проблеми зі здоров'ям. Тоді співачка була у Варшаві. Зараз же Альона Савраненко (справжнє ім’я реперки) у Києві. Саме в столиці України alyona alyona розповіла про операцію, яку їй зробили у медичному закладі.

Відповідні відео реперка опублікувала у своїх Instastories.

Деталі

В перший день лютого Савраненко завітала до приймального відділення однієї зі столичних лікарень. Перед операцією Альона здала тиск. Від його показників реперка у захваті - він виявився 117 на 80.

alyona alyona зізналась, що їй робили лише одну серйозну операцію в житті. То ж вона вже забула, як це. На відео хвилювання співачка не показала. Після операції реперка записала нове відео, в якому розповіла про стан здоров’я.

"Все пройшло добре. Я жива, здорова. Трошечки десь там щось болить. Але все буде добре. Я ще ляжу посплю", — поділилась alyona alyona.

У лікарні співачка довго не затрималась, і вже тієї ночі була вдома. На ранок відвідала лікаря і поїхала на один з телеканалів репетувати.

Попередні проблеми зі здоров’я

На початку жовтня минулого року Савраненко пожалілась підписникам на головний біль, який не дає їй спокою вже кілька днів. Співачка пояснила шанувальникам його причину.

"Три місяці з валізою у 20 кілограмів дали свої плоди — в мене проблеми з кровотоком до голови. Бо дуже затиснуте все зверху, особливо плечі й шия", — розповіла тоді реперка.

Савраненко вирішила звернутися до фахівців та поїхала у масажний салон у Варшаві. Після сеансу больових точок, за словами alyona alyona, в неї побільшало. Проте спеціалісти запевнили українську зірку — після третього сеансу реперка почуватиметься набагато краще.

Нагадаємо. раніше ми писали, що співачки Jerry Heil та alyona alyona презентували пісню "Екзамен", яку присвятили всім українцям, які зараз проходять іспит життя. Також ми розповідали, що Jerry Heil показала гематому, яку отримала через падіння в оркестрову яму.