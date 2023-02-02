Рэпершу alyona alyona прооперировали — откровенности певицы

Рэпершу alyona alyona прооперировали: какое состояние здоровья у артистки
Еще осенью прошлого года рэперша alyona alyona призналась поклонникам о проблемах со здоровьем. Тогда певица была в Варшаве. Сейчас же Алена Савраненко (настоящее имя рэперши) в Киеве. Именно в столице Украины alyona alyona рассказала об операции, сделанной ей в медицинском учреждении.
Соответствующие видео рэперша опубликовала в своих Instastories.
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Подробности
В первый день февраля Савраненко посетила приемное отделение одной из столичных больниц. Перед операцией Алена сдала давление. От его показателей рэперша в восторге — он оказался 117 на 80.
alyona alyona призналась, что ей делали лишь одну серьезную операцию в жизни. Так она уже забыла, как это. На видео волнения певица не показала. После операции реперша записала новое видео, в котором рассказала о состоянии здоровья.
"Все прошло хорошо. Я жива, здорова. Немножко где-то там что-то болит. Но все будет хорошо. Я еще лягу посплю", — поделилась alyona alyona.
В больнице певица долго не задержалась, и уже в ту ночь была дома. На утро посетила врача и поехала на один из телеканалов репетировать.
Предыдущие проблемы со здоровьем
В начале октября прошлого года Савраненко пожаловалась подписчикам на головную боль, которая не дает ей покоя уже несколько дней. Певица объяснила поклонникам его причину.
"Три месяца с чемоданом в 20 килограммов дали свои плоды — у меня проблемы с кровотоком к голове. Потому что очень зажато все сверху, особенно плечи и шея", — рассказала тогда рэперша.
Савраненко решила обратиться к специалистам и похала в массажный салон в Варшаве. После сеанса болевых точек, по словам alyona alyona, у нее стало больше. Однако специалисты заверили украинскую звезду — после третьего сеанса рэперша будет чувствовать себя гораздо лучше.
Напомним. ранее мы писали, что певицы Jerry Heil и alyona alyona представили песню "Екзамен", которую посвятили всем украинцам, которые сейчас проходят экзамен жизни. Также мы рассказывали, что Jerry Heil показала гематому, полученную из-за падения в оркестровую яму.