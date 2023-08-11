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Ресторан відомого рок-музиканта згорів внаслідок потужних лісових пожеж

11 серпня 2023 08:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ресторан відомого рок-музиканта згорів внаслідок потужних лісових пожеж
Наслідки лісових пожеж в американському штаті Гаваї. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В американському штаті Гаваї вирують масові лісові пожежі. Вони охопили один з найбільших островів Гавайського архіпелагу, Мауї, популярний серед туристів. На цей час відомо про десятки загиблих. Природне лихо не обійшло стороною й засновника і єдиного незмінного учасника рок-гурту Fleetwood Mac, британо-американського музиканта Міка Флітвуда. Згорів його ресторан.

Про це 76-річний рокер повідомив у своїх соцмережах.

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Подробиці 

Мік Флітвуд підтвердив, що його ресторан Fleetwoods на Фронт-Стріт був серед підприємств, які постраждали від лісових пожеж на Мауї. Співзасновник Fleetwood Mac висловив співчуття громаді, зазначивши, що головним пріоритетом є забезпечення безпеки персоналу ресторану.

"Мауї та громада Лахайна були моїм домом протягом кількох десятиліть. Це руйнівний момент для Мауї, і багато хто зазнає неймовірних втрат. Від свого імені та своєї родини я ділюся щирими думками та молитвами за людей Мауї. Ми прагнемо підтримувати громаду та тих, хто постраждав від цієї катастрофи, у наступні дні, місяці та роки", — написав музикант та опублікував фото ресторану до пожеж.

Fleetwood's на Фронт-стріт був популярним рестораном, відомим своєю американською кухнею та баром на даху з видом на океан. Тепер на його веб-сайті є заява про те, що він "зачинений до подальшого повідомлення".

Наслідки лісових пожеж в американському штаті Гаваї. Фото: Reuters

Раніше ми писали, що у Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка Аліна Поліковська, яка працювала на телебаченні.

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