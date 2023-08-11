Ресторан известного рок-музыканта сгорел в результате мощных лесных пожаров

Последствия лесных пожаров в штате Гавайи. Фото: Reuters

В американском штате Гавайи бушуют массовые лесные пожары. Они охватили один из самых больших островов Гавайского архипелага, Мауи, популярный среди туристов. В настоящее время известно о десятках погибших. Природное лихо не обошло стороной и основателя и единственного неизменного участника рок-группы Fleetwood Mac, британо-американского музыканта Мика Флитвуда. Сгорел его ресторан.

Об этом 76-летний рокер сообщил в своих соцсетях.

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Мик Флитвуд подтвердил, что его ресторан Fleetwoods на Фронт-Стрит был среди предприятий, пострадавших от лесных пожаров на Мауе. Соучредитель Fleetwood Mac выразил соболезнования общине, отметив, что главным приоритетом является обеспечение безопасности персонала ресторана.

"Мауи и община Лахайна были моим домом в течение нескольких десятилетий. Это разрушительный момент для Мауи, и многие понесут невероятные потери. От своего имени и своей семьи я делюсь искренними мыслями и молитвами за людей Мауи. Мы стремимся поддерживать общину и тех, кто пострадал от этой катастрофы, в последующие дни, месяцы и годы", — написал музыкант и опубликовал фото ресторана до пожаров.

Fleetwood's на Фронт-стрит был популярным рестораном, известным своей американской кухней и баром на крыше с видом на океан. Теперь на его веб-сайте есть заявление о том, что он "закрыт до последующего сообщения".

Последствия лесных пожаров в штате Гавайи. Фото: Reuters

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