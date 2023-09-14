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Режисер фільму про Джеймса Бонда знову приїхав на схід України: історії, які шокують

14 вересня 2023 09:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Режисер фільму про Джеймса Бонда знову приїхав на схід України: історії, які шокують
Американський режисер Кері Фукунага. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Під час повномасштабної війни режисер останнього фільму про суперагента Джеймса Бонда "Не час помирати" та багатьох інших відомих стрічок, Кері Фукунага, відвідав чимало українських міст. Цього разу голлівудська зірка вирушив на схід України. 

Про це він розповів у своїх Instastories. 

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Подробиці 

46-річний Фукунага з минулого року бере участь в місії World Central Kitchen, яка спрямована на забезпечення людей потрібним харчуванням. Також Кері збирав історії українців. Під час цієї поїздки режисер зафільмував трагічну історію одного із жителів регіону.

Військові шукали та розпитували сусідів та знайомих чоловіка. Згодом вони знайшли свідка, який виявив тіло друга. Той наклав на себе руки та повісився. Військові поклали його тіло в чорний пакет та вивезли з місця самогубства. 

Кері Фукунага в супроводі з військовими відвідав схід України. Скриншоти: Instagram
Режисер фіксує на відео цю трагічну історію. Скриншоти: Instagram

Також Фукунага розповів цікаву історію про місцевий пісок, який, за твердженнями місцевого населення, пов’язаний з Кремлем. 

"Авдіївські Мальдіви. Тутешній пісок ідеальний для виробництва певного різновиду скла. За чутками, саме пісок звідси є в зірці, яка майорить над Кремлем", — написав режисер.

Так звані Авдіївські Мальдіви та зірка на Кремлі. Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кері Фукунага врятував собаку з-під завалів Харківщини. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова та захисник "Азовсталі" Михайло Діанов допомогли відбудувати понівечений окупантами дитсадок.

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