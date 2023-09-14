Режиссер фильма о Джеймсе Бонде вновь приехал на восток Украины: шокирующие истории

Американский режиссер Кэри Фукунага. Фото: Google

Во время полномасштабной войны режиссер последнего фильма о суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" и многих других известных лент Кэри Фукунага посетил немало украинских городов. В этот раз голливудская звезда отправился на восток Украины.

Об этом он рассказал в своих Instastories.

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46-летний Фукунага с прошлого года принимает участие в миссии World Central Kitchen, направленной на обеспечение людей необходимым питанием. Также Кэри собирал истории украинцев. Во время этой поездки режиссер запечатлел трагическую историю одного из жителей региона.

Военные искали и расспрашивали соседей и знакомых мужчины. Впоследствии они нашли свидетеля, который обнаружил тело друга. Тот покончил с собой и повесился. Военные положили его тело в черный пакет и увезли с места самоубийства.

Кэри Фукунага в сопровождении с военными посетил восток Украины. Скриншоты: Instagram

Режиссер фиксирует на видео эту трагическую историю. Скриншоты: Instagram

Также Фукунага рассказал интересную историю о местном песке, который, по утверждениям местного населения, связан с Кремлем.

"Авдеевские Мальдивы. Здешний песок идеален для производства определенной разновидности стекла. По слухам, именно песок отсюда есть в звезде, парящей над Кремлем", — написал режисер.

Так называемые Авдеевские Мальдивские острова и звезда на Кремле. Фото: Instagram

Напомним, ранее мы писали, что Кэри Фукунага спас собаку из-под завалов в Харьковской области. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова и защитник "Азовстали" Михаил Дианов помогли отстроить поврежденный оккупантами детсад.