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Режисер "Титаніка" прокоментував трагедію із затонулою субмариною

23 червня 2023 14:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Титаніка: Джеймс Камерон прокоментував трагедію із затонулою субмариною
Зйомки "Титанка". Фото: instagram.com/epmg.fiji/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Світ сколихнула новина про затонулу субмарину "Титан", яка зникла неподалік "Титаніка" в Атлантичному океані. Режисер Джеймс Камерон, який неодноразово здійснював експедиції до лайнера, прокоментував трагедію.

Про це Камерон розповів в інтерв'ю ABC News.

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Фатальна трагедія

Режисер "Титаніка" Джеймс Камерон під час підготовки до зйомки легендарного фільму занурювався на глибину, на якій затонув легендарний лайнер 33 рази. За словами Камерона, у трагедії, яка відбулась днями, прослідковується певний фаталізм.

"Я шокований тим, наскільки катастрофа, що сталася з Титаніком, нагадує те, що сталося з субмариною. У випадку з лайнером, капітана було попереджено про небезпеку з айсбергом, але судно все одно збільшило швидкість і в результаті багато людей загинуло. Щодо затонулої субмарини, фахівці теж були стурбовані її станом. Навіть писали листи в компанію про ризики для життя, які ніс вже затонулий підводний човен. Обидві трагедії дуже схожі, про них попереджали, але ніхто не взяв до уваги. Я особисто знав капітана субмарини, досі не можу прийняти цієї трагедії", — сказав Камерон.

Вчора у США берегова охорона повідомила, що на підводному човні "Титан", який зник під час екскурсії до "Титаніка", закінчився кисень. Пізніше виявили, що підводне судно повністю зруйноване. Пасажири, які перебували на борту, загинули.

Раніше стало відомо, що дружина власника батискафа "Титан" Стоктона Раша, який разом із туристами зник в Атлантичному океані, є родичкою загиблої пари на "Титаніку". Історія їх кохання та самопожертви не може лишитися непомітною.

Нагадаємо. було опубліковано рідкісні світлини, на яких видно "Титанік", який затонув в Атлантичному океані у 1912 році. Вони були зроблені після того, як дослідники знайшли уламки лайнера у вересні 1985 року.

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