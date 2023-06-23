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Режиссер "Титаника" прокомментировал трагедию с затонувшей субмариной

23 июня 2023 14:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Титаніка: Джеймс Камерон прокоментував трагедію із затонулою субмариною
Съемки "Титанка". Фото: instagram.com/epmg.fiji/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мир всколыхнула новость о затонувшей субмарине "Титан", пропавшей неподалеку "Титаника" в Атлантическом океане. Режиссер Джеймс Камерон, неоднократно совершавший экспедиции к лайнеру, прокомментировал трагедию.

Об этом Камерон рассказал в интервью ABC News.

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Режиссер "Титаника" Джеймс Камерон во время подготовки к съемке легендарного фильма погружался на глубину, на которой затонул легендарный лайнер 33 раза. По словам Камерона, в произошедшей на днях трагедии прослеживается определенный фатализм.

"Я в шоке от того, насколько произошедшая с Титаником катастрофа напоминает произошедшее с субмариной. В случае с лайнером, капитан был предупрежден об опасности с айсбергом, но все равно увеличил скорость и в результате много людей погибло. Относительно затонувшей субмарины также специалисты были обеспокоены ее состоянием. Даже писали письма в компанию о рисках для жизни, которые несла уже затонувшая подлодка. Обе трагедии очень похожи, о них предупреждали, но никто не принял во внимание. Я лично знал капитана субмарины, до сих пор не могу принять эту трагедию", — сказал Камерон.

Вчера в США береговая охрана сообщила, что на подводной лодке "Титан", пропавшей во время экскурсии к "Титанику", закончился кислород. Позже обнаружили, что подводное судно полностью разрушено. Находившиеся на борту пассажиры погибли.

Ранее стало известно, что жена владельца батискафа "Титан" Стоктона Раша, пропавшего вместе с туристами в Атлантическом океане, является родственницей погибшей пары на "Титанике". История их любви и самопожертвования не может остаться незаметной.

Напомним, были опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.

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