Титаніка: Джеймс Камерон прокоментував трагедію із затонулою субмариною

Съемки "Титанка". Фото: instagram.com/epmg.fiji/

Мир всколыхнула новость о затонувшей субмарине "Титан", пропавшей неподалеку "Титаника" в Атлантическом океане. Режиссер Джеймс Камерон, неоднократно совершавший экспедиции к лайнеру, прокомментировал трагедию.

Об этом Камерон рассказал в интервью ABC News.

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Режиссер "Титаника" Джеймс Камерон во время подготовки к съемке легендарного фильма погружался на глубину, на которой затонул легендарный лайнер 33 раза. По словам Камерона, в произошедшей на днях трагедии прослеживается определенный фатализм.

"Я в шоке от того, насколько произошедшая с Титаником катастрофа напоминает произошедшее с субмариной. В случае с лайнером, капитан был предупрежден об опасности с айсбергом, но все равно увеличил скорость и в результате много людей погибло. Относительно затонувшей субмарины также специалисты были обеспокоены ее состоянием. Даже писали письма в компанию о рисках для жизни, которые несла уже затонувшая подлодка. Обе трагедии очень похожи, о них предупреждали, но никто не принял во внимание. Я лично знал капитана субмарины, до сих пор не могу принять эту трагедию", — сказал Камерон.

'Titanic' director James Cameron на 'catastrophic implosion' of Titan submersible: “Я имею struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his loop and yet he steamed at full speed an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f — ABC News (@ABC) Июнь 22, 2023

Вчера в США береговая охрана сообщила, что на подводной лодке "Титан", пропавшей во время экскурсии к "Титанику", закончился кислород. Позже обнаружили, что подводное судно полностью разрушено. Находившиеся на борту пассажиры погибли.

Ранее стало известно, что жена владельца батискафа "Титан" Стоктона Раша, пропавшего вместе с туристами в Атлантическом океане, является родственницей погибшей пары на "Титанике". История их любви и самопожертвования не может остаться незаметной.

Напомним, были опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.