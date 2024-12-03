Ріанна з'явилась у хутрі на British Fashion Awards 2024

Ріанна у хутрі викликала фурор на British Fashion Awards 2024
Популярна співачка Ріанна разом з коханим A$AP Rocky з'явилась на British Fashion Awards 2024 у Лондоні. Зірка підкорила червону доріжку в фантастичному хутряному капелюсі в стилі акторки Памели Андерсон.
Про це пише Page Six.
Ріанна в хутряному капелюсі
Цей об'ємний аксесуар з кутюрної колекції Крістіана Лакруа осінь 2002 року був показаний на подіумі з синьою хутряною шубкою в тон. Зірка з'явилась на червоній доріжці у цих двох речах.
Ріанна вдягла блакитне хутро з чорним корсетом, прозорими колготками й шкіряними рукавичками та доповнила образ розкішним кольє з діамантів.
A$AP Rocky виглядав елегантно в темно-синьому пальто, брюках з білою сорочкою і помаранчевою шкіряною краваткою від Bottega Veneta.
Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. А також зірка розбурхала фантазію шанувальників у спокусливій білизні.
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