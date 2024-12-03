Ріанна з'явилась у хутрі на British Fashion Awards 2024

Співачка Ріанна з коханим A$AP Rocky. Фото: Reuters

Популярна співачка Ріанна разом з коханим A$AP Rocky з'явилась на British Fashion Awards 2024 у Лондоні. Зірка підкорила червону доріжку в фантастичному хутряному капелюсі в стилі акторки Памели Андерсон.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Ріанна в хутряному капелюсі

Цей об'ємний аксесуар з кутюрної колекції Крістіана Лакруа осінь 2002 року був показаний на подіумі з синьою хутряною шубкою в тон. Зірка з'явилась на червоній доріжці у цих двох речах.

Ріанна вдягла блакитне хутро з чорним корсетом, прозорими колготками й шкіряними рукавичками та доповнила образ розкішним кольє з діамантів.

A$AP Rocky виглядав елегантно в темно-синьому пальто, брюках з білою сорочкою і помаранчевою шкіряною краваткою від Bottega Veneta.

Співачка Ріанна з коханим A$AP Rocky British Fashion Awards 2024. Фото: Reuters

Співачка Ріанна у блакитному хутрі. Фото: Reuters

Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. А також зірка розбурхала фантазію шанувальників у спокусливій білизні.