Рианна появилась в меху на British Fashion Awards 2024

Певица Рианна с любимым A$AP Rocky. Фото: Reuters

Популярная певица Рианна вместе с любимым A$AP Rocky появилась на British Fashion Awards 2024 в Лондоне. Звезда покорила красную дорожку в фантастической меховой шляпе в стиле актрисы Памелы Андерсон.

Об этом пишет Page Six.

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Рианна в меховой шляпе

Этот объемный аксессуар из кутюрной коллекции Кристиана Лакруа осень 2002 года был показан на подиуме с синей меховой шубкой в тон. Звезда появилась на красной дорожке в этих двух вещах.

Рианна надела голубой мех с черным корсетом, прозрачными колготками и кожаными перчатками и дополнила образ роскошным колье из бриллиантов.

A$AP Rocky выглядел элегантно в темно-синем пальто, брюках с белой рубашкой и оранжевым кожаным галстуком от Bottega Veneta.

Певица Рианна с любимым A$AP Rocky British Fashion Awards 2024. Фото: Reuters

Певица Рианна в голубом меху. Фото: Reuters

Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. А также звезда взбудоражила фантазию поклонников в соблазнительном белье.