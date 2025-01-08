Ріанна показалася в спокусливому спідньому — фото

Ріанна у спідньому перевтілилась у спокусливого Купідона
Співачка Ріанна представила нову колекцію спідньої білизни власного бренду Savage х Fenty до Дня святого Валентина. У спокусливій фотосесії для рекламної кампанії зірка приміряла образ Купідона.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ріанна в гарячій білизні
На опублікованих кадрах Ріанна демонструє образи з нещодавно представленої колекції Loveline Savage X Fenty, яка вже стала доступною до замовлення.
"День святого Валентина — це час святкувати любов у всіх її проявах. У Savage X Fenty ми прагнемо допомогти людям почуватися впевнено, створюючи продукти, які дають їм змогу висловити свої почуття", — заявила зірка.
Співачка позувала перед камерою в червоному комплекті білизни, що складався з атласного мереживного бюстгальтера балконет, трусиків бразиліано і пояса з підв'язками в тон. Ріанна доповнила свій образ білими шкарпетками, чорними підборами та об'ємною укладкою з бігуді. Зірка грайливо тримає рожевий лук із палаючою стрілою.
Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. А також зірка розбурхала фантазію шанувальників у спокусливій білизні.
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