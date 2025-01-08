Рианна показалась в соблазнительном нижнем белье — фото

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна представила новую коллекцию нижнего белья собственного бренда Savage х Fenty ко Дню святого Валентина. В соблазнительной фотосессии для рекламной кампании звезда примерила образ Купидона.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Рианна в горячем белье

На опубликованных кадрах Рианна демонстрирует образы из недавно представленной коллекции Loveline Savage X Fenty, которая уже стала доступной к заказу.

"День святого Валентина — это время праздновать любовь во всех ее проявлениях. В Savage X Fenty мы стремимся помочь людям чувствовать себя уверенно, создавая продукты, которые позволяют им выразить свои чувства", — заявила звезда.

Певица позировала перед камерой в красном комплекте белья, состоявшем из атласного кружевного бюстгальтера балконет, трусиков бразилиано и пояса с подвязками в тон. Рианна дополнила свой образ белыми носками, черными каблуками и объемной укладкой из бигуди. Звезда игриво держит розовый лук с горящей стрелой.

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна с луком и стрелами. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна в соблазнительном белье. Фото: instagram.com/badgalriri/

Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. А также звезда взбудоражила фантазию поклонников в соблазнительном белье.