Рианна показалась в соблазнительном нижнем белье — фото

Рианна в нижнем белье перевоплотилась в соблазнительного Купидона
Певица Рианна представила новую коллекцию нижнего белья собственного бренда Savage х Fenty ко Дню святого Валентина. В соблазнительной фотосессии для рекламной кампании звезда примерила образ Купидона.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Рианна в горячем белье
На опубликованных кадрах Рианна демонстрирует образы из недавно представленной коллекции Loveline Savage X Fenty, которая уже стала доступной к заказу.
"День святого Валентина — это время праздновать любовь во всех ее проявлениях. В Savage X Fenty мы стремимся помочь людям чувствовать себя уверенно, создавая продукты, которые позволяют им выразить свои чувства", — заявила звезда.
Певица позировала перед камерой в красном комплекте белья, состоявшем из атласного кружевного бюстгальтера балконет, трусиков бразилиано и пояса с подвязками в тон. Рианна дополнила свой образ белыми носками, черными каблуками и объемной укладкой из бигуди. Звезда игриво держит розовый лук с горящей стрелой.
Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. А также звезда взбудоражила фантазию поклонников в соблазнительном белье.
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