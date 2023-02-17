Фронтмен гурту Scorpions Клаус Майне про відповідальність росіян у кривавій війні в Україні

"Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні
Фронтмен легендарного німецького гурту Scorpions Клаус Майне поспілкувався з українським телеведучим Олексієм Сухановим. У своїй студії музикант, який вважає себе аполітичним артистом, все ж таки висловився про криваву політику кремля.
Відео з’явилось на YouTube каналі "Говорить Суханов".
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74-річний музикант зазначив, що у Німеччині всі шоковані світлинами, відео та новинами з України, які надходять до них майже щодня. Клаусу було сумно чути про знеструмлення по всій країні. Майне вважає, що росіяни винними в тому, що відбувається в Україні. Співак також зазначив про поняття "спільна провина".
"Моє покоління народилось після тієї війни (Другої світової війни. — Ред.). Але ми все одно відчували ту провину за жахливу війну попереднього покоління. І я бажав би, щоб люди в росії зрозуміли, що зараз відбувається. І самі вивели почуття власної відповідальності за те, що невинні люди гинуть, отримують поранення, втрачають домівку. Так, кажуть, що це не росіяни, а режим. Але росіяни підтримують цей режим. Є різні соціологічні дослідження, скільки росіян підтримують війну. Я дуже хочу сказати, що не всі росіяни винні, але боюсь, що це не так", — сказав Клаус Майне.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Суханов розповів, хто просив його повернутися до росії в перший день повномасштабної війни.