Фронтмен группы Scorpions Клаус Майне об ответственности россиян в кровавой войне в Украине

Фронтмен группы Scorpions Клаус Майне

Фронтмен легендарной немецкой группы Scorpions Клаус Майне пообщался с украинским телеведущим Алексеем Сухановым. В своей студии музыкант, считающий себя аполитичным артистом, все же высказался о кровавой политике кремля.

Видео появилось на YouTube канале "Говорить Суханов".

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74-летний музыкант отметил, что в Германии все шокированы фотографиями, видео и новостями из Украины, которые поступают почти каждый день. Клаусу было грустно слышать об обесточивании по всей стране. Майне считает, что россияне виновны в том, что происходит в Украине. Певец также отметил понятие "общая вина".

"Мое поколение родилось после той войны (Второй мировой войны. — Ред.). Но мы все равно чувствовали ту вину за ужасную войну предыдущего поколения. И я хотел бы, чтобы люди в россии поняли, что сейчас происходит. И сами вывели чувство собственной ответственности за то, что невинные люди погибают, получают ранения, теряют дом. Да, говорят, что это не россияне, а режим. Но россияне поддерживают этот режим. Есть разные социологические исследования, сколько россиян поддерживают войну. Я очень хочу сказать, что не все россияне виноваты, но боюсь, что это не так", — сказал Клаус Майне.

Напомним, ранее мы писали, что Суханов рассказал, кто просил его вернуться в россию в первый день полномасштабной войны.