Фронтмен группы Scorpions Клаус Майне об ответственности россиян в кровавой войне в Украине

"Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине
Фронтмен легендарной немецкой группы Scorpions Клаус Майне пообщался с украинским телеведущим Алексеем Сухановым. В своей студии музыкант, считающий себя аполитичным артистом, все же высказался о кровавой политике кремля.
Видео появилось на YouTube канале "Говорить Суханов".
-
На выходных в Киеве могут отключать свет, — ДТЭК
-
В феврале российская армия понесла в пять раз большие потери, чем обычно, — BBC
-
Что происходит на рынке труда Украины с начала войны
-
"Эмоционально уставшая": дочь больного деменцией Брюса Уиллиса опубликовала сториз
-
"Украинской победе нет альтернативы": Зеленский про помощь для Украины
-
Европарламент осудил МОК из-за намерения допустить россиян на Олимпиаду-2024
-
В Одессе завершили работы в лечебном корпусе Института глазных болезней: ГАСК проверил качество
-
США хотят отправить своих аудиторов в зону боевых действий в Украине: что известно
-
Масленица 2023: когда празднуют и какие украинские традиции нужно знать
-
Продавали несуществующие товары и обманули десятки человек: в Киеве разоблачили группу мошенников
Подробности
74-летний музыкант отметил, что в Германии все шокированы фотографиями, видео и новостями из Украины, которые поступают почти каждый день. Клаусу было грустно слышать об обесточивании по всей стране. Майне считает, что россияне виновны в том, что происходит в Украине. Певец также отметил понятие "общая вина".
"Мое поколение родилось после той войны (Второй мировой войны. — Ред.). Но мы все равно чувствовали ту вину за ужасную войну предыдущего поколения. И я хотел бы, чтобы люди в россии поняли, что сейчас происходит. И сами вывели чувство собственной ответственности за то, что невинные люди погибают, получают ранения, теряют дом. Да, говорят, что это не россияне, а режим. Но россияне поддерживают этот режим. Есть разные социологические исследования, сколько россиян поддерживают войну. Я очень хочу сказать, что не все россияне виноваты, но боюсь, что это не так", — сказал Клаус Майне.
Напомним, ранее мы писали, что Суханов рассказал, кто просил его вернуться в россию в первый день полномасштабной войны.