Російського актора Паніна, який у нетверезому стані ломився в квартири естонців, затримала поліція

Російський актор Олексій Панін. Фото: росЗМІ

Російський актор, який виїхав з країни-агресора на початку повномасштабного російського вторгнення, Олексій Панін затриманий в Естонії. Перебуваючи у нетверезому стані, він поводився непристойно і намагався увірватися в чужі домівки.

Про це повідомив УНІАН.

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П'яного Паніна затримала поліція

За даними ЗМІ, актор ломився до незнайомих людей, думаючи, що перебуває в готелі. Ті викликали поліцію. Співробітники правоохоронних органів приїхали на місце інциденту і затримали Паніна.

У мережі з'явилося відео, як поліцейський веде актора до машини. Панін тримає руки за спиною в наручниках. Його вже доставили у витверезник.

Раніше ми повідомляли, що оголошення часткової мобілізації в Росії наробило галасу серед місцевих знаменитостей. Деякі з них вже залишили країну, яку вихваляли багато років. Інші залишились і беруть участь у пропаганді наративів Кремля.

Нагадуємо, що путініст Пєвцов закликав мобілізованих "йти на війну", пригрозивши "геями й сатаністами".