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Российского актера Панина, который в нетрезвом состоянии ломился в квартиры, задержала полиция

5 сентября 2023 19:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российского актера Панина, который в нетрезвом состоянии ломился в квартиры, задержала полиция
Российский актер Алексей Панин. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский актер, уехавший из страны-агрессора в начале полномасштабного российского вторжения, Алексей Панин задержан в Эстонии. Находясь в нетрезвом состоянии, он вел себя неприлично и пытался ворваться в чужие дома.

Об этом сообщил УНИАН.

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По данным СМИ, актер ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Те вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место инцидента и задержали Панина.

В сети появилось видео, как полицейский ведет актера к машине. Панин держит руки за спиной в наручниках. Его уже доставили в вытрезвитель.

Ранее мы сообщали, что объявление частичной мобилизации в России наделало шумиху среди местных знаменитостей. Некоторые из них уже покинули страну, которую восхваляли многие годы. Другие остались и участвуют в пропаганде нарративов Кремля.

Напоминаем, что путинист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну", пригрозив "геями и сатанистами".

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