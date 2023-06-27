ROXOLANA та KOLA запалили на благодійному концерті у Києві

Концерт благодійного туру "Нескорені" у Києві. Фото: PR YULA

У Києві відбувся концерт благодійного туру "Нескорені", метою якого було допомогти придбати другий сучасний біонічний протез військовослужбовцю Павлу Коваленко з Борисполя, передають Новини.LIVE.

Перший йому придбав меценат Андрій Мацола. Саме Павло надихнув ініціаторку туру, співачку Марту Липчей, на концертний тур "Нескорені". Вона разом із колегами-артистками ROXOLANA, KOLA та гуртом "Енджі Крейда" проїхали вже 9 міст.

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Співачка Марта Липчей. Фото: PR YULA

Мета туру "Нескорені" – допомогти конкретному військовому з міста чи області, де проходитиме концерт. Всі сто відсотків коштів із придбаних квитків будуть направлені на лікування, реабілітацію та протезування конкретного постраждалого бійця.

Постраждалий військовослужбовець Павло Коваленко. Фото: PR YULA

Наразі тур проїхав дев’ятьма із одинадцяти запланованих концертів містами України. Це Одеса, Хмельницький, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Чернівці, Вінниця, Київ та Полтава.

Концерт у Києві. Фото: PR YULA

Найяскравішим моментом концерту у Києві стало виконання гімну України. Марта Липчей, ROXOLANA, KOLA, Енджі Крейда разом із ведучим концерту Юрієм Горбуновим та музикантами заспівали його на сцені. Зал вибухнув оплесками, глядачі підспівували в унісон.

Співачка ROXOLANA. Фото: PR YULA

Співачка Енджі Крейда. Фото: PR YULA

Співачка KOLA. Фото: PR YULA

Всі концерти туру "Нескорені" проходять завдяки підтримці бізнесмена та мецената Андрія Мацоли, який допоміг з організацією та взяв на себе всі пов'язані з нею витрати.