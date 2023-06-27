ROXOLANA та KOLA запалили на благодійному концерті у Києві
У Києві відбувся концерт благодійного туру "Нескорені", метою якого було допомогти придбати другий сучасний біонічний протез військовослужбовцю Павлу Коваленко з Борисполя, передають Новини.LIVE.
Перший йому придбав меценат Андрій Мацола. Саме Павло надихнув ініціаторку туру, співачку Марту Липчей, на концертний тур "Нескорені". Вона разом із колегами-артистками ROXOLANA, KOLA та гуртом "Енджі Крейда" проїхали вже 9 міст.
Мета туру "Нескорені" – допомогти конкретному військовому з міста чи області, де проходитиме концерт. Всі сто відсотків коштів із придбаних квитків будуть направлені на лікування, реабілітацію та протезування конкретного постраждалого бійця.
Наразі тур проїхав дев’ятьма із одинадцяти запланованих концертів містами України. Це Одеса, Хмельницький, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Чернівці, Вінниця, Київ та Полтава.
Найяскравішим моментом концерту у Києві стало виконання гімну України. Марта Липчей, ROXOLANA, KOLA, Енджі Крейда разом із ведучим концерту Юрієм Горбуновим та музикантами заспівали його на сцені. Зал вибухнув оплесками, глядачі підспівували в унісон.
Всі концерти туру "Нескорені" проходять завдяки підтримці бізнесмена та мецената Андрія Мацоли, який допоміг з організацією та взяв на себе всі пов'язані з нею витрати.