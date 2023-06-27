ROXOLANA и KOLA зажгли на благотворительном концерте в Киеве

Концерт благотворительного тура "Нескорені" в Киеве. Фото: PR YULA

В Киеве прошел концерт благотворительного тура "Нескорені", целью которого было помочь приобрести второй современный бионический протез военнослужащему Павлу Коваленко из Борисполя, передают Новини.LIVE.

Первый ему приобрел меценат Андрей Мацола. Именно Павел вдохновил инициатор тура, певицу Марту Липчей, на концертный тур "Нескорені". Она вместе с коллегами-артистками ROXOLANA, KOLA и группой "Энджи Мел" проехали уже 9 городов.

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Певица Марта Липчей. Фото: PR YULA

Цель тура "Нескорені" – помочь конкретному военному из города или области, где будет проходить концерт. Все сто процентов из приобретенных билетов будут направлены на лечение, реабилитацию и протезирование конкретного пострадавшего бойца.

Пострадавший военнослужащий Павел Коваленко. Фото: PR YULA

В настоящее время тур проехал девятью из одиннадцати запланированных концертов по городам Украины. Это Одесса, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы, Винница, Полтава и Киев.

Концерт в Киеве. Фото: PR YULA

Самым ярким моментом концерта в Киеве стало исполнение гимна Украины. Марта Липчей, ROXOLANA, KOLA, Энджи Мел вместе с ведущим концерта Юрием Горбуновым и музыкантами спели его на сцене. Зал разразился аплодисментами, зрители подпевали в унисон.

Певица ROXOLANA. Фото: PR YULA

Певица Энджи Мел. Фото: PR YULA

Певица KOLA. Фото: PR YULA

Все концерты тура "Нескорені" проходят благодаря поддержке бизнесмена и мецената Андрея Мацоли, который помог с организацией и взял на себя все связанные с ней расходы.