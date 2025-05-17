Розовий прокоментував розлучення з дружиною

Розовий спростував чутки про причини розлучення з дружиною
Гуморист та чинний військовослужбовець Віктор Розовий повідомив про причину їхнього розлучення з дружиною. За його словами, у шлюбі ніяких зрад не було.
Про це Розовий написав в Instagram у суботу, 17 травня.
Розлучення Розового з дружиною
"Я, звісно, не ідеальний. Особливо тепер. Але не настільки як дехто вважає. Тому я хочу окреслити межі моєї неідеальності: дружині я не зраджував, в шлюбі ніяких зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе обов'язки — я їх виконую", — зазначив Розовий.
Він розповів, що пара спробувала створити сімʼю, але не вийшло. За його словами, у всього є свої причини та Ольга стала для нього близькою людиною. Тому Віктору було важливо розійтися достойно.
"Тому я сам підписав контракт, в якому ми домовилися що саме Ольга озвучує про причини нашого розлучення(нападки на себе я готовий приймати гідно), а також про те, що далі в інтервʼю ми обоє утримуємося від подробиць", — йдеться в дописі.
Розовий закликав користувачів утриматися від "навішування ярликів" і поважати приватне життя обох.
Нагадаємо, раніше Розовий повідомив про розлучення з дружиною. Пара пробула в шлюбі один рік.
Його колишня дружина повідомила, що причиною розірвання стосунків стала зрада Віктора.
Читайте Новини.LIVE!