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Розовий спростував чутки про причини розлучення з дружиною

17 травня 2025 15:48
Євгенія Брюховецька - редактор
Розовий прокоментував розлучення з дружиною
Віктор Розовий. Фото: Instagram
Євгенія Брюховецька - редактор

Гуморист та чинний військовослужбовець Віктор Розовий повідомив про причину їхнього розлучення з дружиною. За його словами, у шлюбі ніяких зрад не було.

Про це Розовий написав в Instagram у суботу, 17 травня.

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"Я, звісно, не ідеальний. Особливо тепер. Але не настільки як дехто вважає. Тому я хочу окреслити межі моєї неідеальності: дружині я не зраджував, в шлюбі ніяких зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе обов'язки — я їх виконую", — зазначив Розовий.

Він розповів, що пара спробувала створити сімʼю, але не вийшло. За його словами, у всього є свої причини та Ольга стала для нього близькою людиною. Тому Віктору було важливо розійтися достойно.

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Розовий назвав причини розлучення з Ольгою
Віктор Розовий та Ольга. Фото: Instagram

"Тому я сам підписав контракт, в якому ми домовилися що саме Ольга озвучує про причини нашого розлучення(нападки на себе я готовий приймати гідно), а також про те, що далі в інтервʼю ми обоє утримуємося від подробиць", — йдеться в дописі.

Розовий закликав користувачів утриматися від "навішування ярликів" і поважати приватне життя обох.

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Скриншот допису Розового
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Скриншот допису Розового

Нагадаємо, раніше Розовий повідомив про розлучення з дружиною. Пара пробула в шлюбі один рік.

Його колишня дружина повідомила, що причиною розірвання стосунків стала зрада Віктора.

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