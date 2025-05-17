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Розовый опроверг слухи о причинах развода с женой

17 мая 2025 15:48
Евгения Брюховецкая - редактор
Розовый прокомментировал развод с женой
Виктор Розовый. Фото: Instagram
Евгения Брюховецкая - редактор

Юморист и действующий военнослужащий Виктор Розовый сообщил о причине их развода с женой. По его словам, в браке никаких измен не было.

Об этом Розовый написал в Instagram в субботу, 17 мая.

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"Я, конечно, не идеален. Особенно теперь. Но не настолько как некоторые считают. Поэтому я хочу очертить границы моей неидеальности: жене я не изменял, в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что когда я беру на себя обязанности — я их выполняю", — отметил Розовый.

Он рассказал, что пара попыталась создать семью, но не получилось. По его словам, у всего есть свои причины и Ольга стала для него близким человеком. Поэтому Виктору было важно разойтись достойно.

Розовий назвав причини розлучення з Ольгою
Виктор Розовый и Ольга. Фото: Instagram

"Поэтому я сам подписал контракт, в котором мы договорились, что именно Ольга озвучивает о причинах нашего развода (нападки на себя я готов принимать достойно), а также о том, что дальше в интервью мы оба воздерживаемся от подробностей", — говорится в посте.

Розовый призвал пользователей воздержаться от "навешивания ярлыков" и уважать частную жизнь обоих.

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Скриншот поста Розового
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Скриншот поста Розового

Напомним, ранее Розовый сообщил о разводе с женой. Пара пробыла в браке один год.

Его бывшая жена сообщила, что причиной разрыва отношений стала измена Виктора.

брак Квартал 95 развод измена Виктор Розовый
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