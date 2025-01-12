Слава Демин ответил на критику Александра Терена относительно войны в Украине

Украинский ведущий Слава Демин. Фото: instagram.com/slavademin_official/

Известный украинский ведущий Слава Демин прокомментировал критику главного героя "Холостяка" Александра Терена. Ветеран обвинил шоумена в том, что он не понимал, что война в Украине идет уже 11 лет.

Демин ответил в Stories на своей странице в Instagram.

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В недавно опубликованном интервью с победительницей "Холостяка" Инной Белень Демин сказал, что аннексию Крыма и оккупацию Донецкой и Луганской областей до 2022 года "не воспринимал, как войну". На эти слова отреагировал избранник Инны Александр Терен, который на передовой потерял нижние конечности.

Ветеран обвинил ведущего в том, что он обесценивает всех украинских героев, отдавших свою жизнь во время обороны Украины до 2022 года.

"Слава, тогда это не воспринималось как война? Для кого? Для тебя? Кто еще до сих пор не знает, что война продолжается уже 11-й год? Кто еще до сих пор презирает погибших на войне с 2014 года? За что они отдавали свои жизни? Чтобы сейчас говорили, что это не считалось войной?", — написал Терен в соцсетях.

Демин открыто признал, что был неправ. Ведущий признался, что на самом деле происходит в стране лишь в начале полномасштабного вторжения России.

"Я не хочу вилять и оправдываться за прошлое. Вот правда моя сегодня. Да, не воспринимал. И понял после февраля 2022 года, что был неправ. Это горькая правда, за которую стыдно", — ответил шоумен.

Ответ Славы Демина Александру Терену. Фото: instagram.com/slavademin_official/

Слава Демин извинился за свои слова. Фото: instagram.com/slavademin_official/

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин отреагировал на критику относительно своих слов о умершем спортсмене Вячеславе Узелкове. Также мы рассказывали, что Слава Демин признался в чувствах к певице Злате Огневич.