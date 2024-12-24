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Дьомін заявив, що Полякова може поїхати на Євробачення — відео

24 грудня 2024 22:11
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Оля Полякова збирається на Євробачення — звідки інформація
Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Напередодні стали відомі імена артистів, які візьмуть участь в Нацвідборі Євробачення-2025. Серед них не було співачки Олі Полякової. Втім, за словами шоумена Слави Дьоміна, вона, ймовірно, візьме участь від іншої країни. 

Відповідний допис з’явився в його пабліку

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Інформація про це з’явилась в день релізу нової композиції артистки. За словами Полякової, англомовна пісня All for Your Love  про те, як любов здатна змінювати світ, навіть коли навколо темрява.

"У ці святкові дні давайте не забувати, що наша сила — у нашій єдності та вірі. Ми разом, навіть на відстані. І кожен наш день — це ще один крок до Перемоги. Нехай ця пісня стане вашим теплом у ці дні", — зазначила співачка та презентувала відео на композицію.

Пісня створена у співпраці зі шведським композитором Андерсом Ганссоном. Трек натхненний мотивами української народної пісні "Цвіте терен". Пісня написана англійською, але зберегла оригінальний приспів українською. 

Шведські композитори написали сотні пісень, які були на Євробаченні. Шоумен Слава Дьомін зазначив, що Полякова збирається на конкурс. 

"Щойно дізнався, що Оля Полякова думає брати участь у Євробаченні. Але від іншої країни… Кажуть, що з цією піснею. Інформація поки не підтверджена. Думаю, днями зроблю ефір з Михайлом Ясинським (продюсером Олі), і буде більш точніша інформація", — зазначив Дьомін.

Сама Полякова інформацію про ймовірну участь в пісенному конкурсі поки не коментувала. Зазначимо, за правилами Нацвідбору, артистка не може брати участь у ньому. Все через те, що, як і чимало інших титулованих представників українського шоу-бізнесу, після 2014 року відвідувала РФ. Але представляти іншу країну Полякова може.

Полякова Дьомін
Оля Полякова та Слава Дьомін. Скриншот: YouTube/SlavaDomin

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова розкрила вартість найдорожчої речі в гардеробі. Також ми розповідали, що Оля Полякова знялась топлес для одного зі своїх кліпів.

Євробачення Оля Полякова музика пісні Слава Дьомін українські зірки

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