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Евровидение станет более жестким конкурсом — новые правила

10 декабря 2024 22:20
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Что изменится на Евровидении-2025 — новые правила
Награда на Евровидении. Фото: Eurovision
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Нынешний конкурс Евровидения был окутан скандалами и даже расследованием из-за неправильного поведения нескольких участников. Поэтому организаторы ввели новшества в правила.

Об этом пишет Европейский языковой союз (EBU).

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В следующем году конкурс состоится в швейцарском городе Базель, впрочем, уже по новым правилам. Организаторы вводят Кодекс поведения. В случае его нарушения участники и СМИ лишатся аккредитации.

Запрещено пренебрегать местными законами и проявлять политические взгляды. Также нужно будет следовать указаниям общения и поведению.

NEMO
Победитель Евровидения-2024 певец NEMO. Фото: AP

Изменения произойдут и в работе СМИ. Теперь для артистов будут отведены специальные зоны, где вообще не будет камер и журналистов. У участников будут больше закрытых репетиций и смогут более четко сосредоточиться на своем номере.

Jerry Heil и Alyona Alyona
Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: eurovision

Сменить решили и график. Он будет оптимизирован, чтобы у певцов было больше времени на отдых. В команду Евровидения добавят менеджера по благосостоянию, отвечающего за контакт артистов с персоналом.

"Мы объединены музыкой — и каждый обязан обеспечить, чтобы конкурс оставался событием, способствующим единству, разнообразию и инклюзии. Изменения, которые мы вводим, создадут лучший опыт для участников, персонала и аудитории", — комментирует директор шоу Мартин Грин.

Эден Голан
Певица Эден Голан. Фото: Reuters

Напомним, что в этом году разразился скандал из-за участника от Нидерландов. Журналистка хотела снять музыканта на видео, но он отказал, однако она его не послушала, из-за чего тот замахнулся рукой. После этого артиста дисквалифицировали прямо перед финалом. Также многочисленные нарушения фиксировали и во время выступлений артистов — они выражали поддержку Израилю и Палестине.

Joost Klein
Представитель Нидерландов Joost Klein на Евровидении-2024. Фото: пресс-служба конкурса

Напомним, певица Анастасия Приходько подвергла критике участие Украины в Евровидении-2024. Также мы рассказывали, как прошло Детское Евровидение-2024.

Евровидение правила певец зарубежные звезды конкурс

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