Jay-Z вместе с Бейонсе посетил премьеру "Муфаса: Король Лев"

Рэпер Jay-Z с женой Бейонсе. Фото: Reuters

Известный американский рэпер Jay-Z вместе с женой Бейонсе и дочерью Блу Айви Картер посетили премьеру фильма "Муфаса: Король Лев". Певица вместе с дочерью озвучивала персонажей фильма.

Об этом сообщает Page Six.

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Бейонсе была одета в структурированное платье с золотыми деталями с разрезом до бедра и глубоким декольте. Светлые волосы певицы спадали кудрями, когда она позировала рядом с 12-летней Блу Айви, одетой в пышное платье. Образ девушки отлично подходил к наряду ее звездной мамы.

Бейонсе сделала выбор в пользу нюдового маникюра и макияжа, в то время Блу Айви накрасилась красной помадой. На красной дорожке к ним присоединился Jay-Z, недавно обвиняемый в изнасиловании подростка. На него и музыкального продюсера Шона (P. Diddy) Комбса был подан иск, в котором их обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней на вечеринке.

Рэпер был одет в костюм шоколадного цвета и белую рубашку с галстуком.

В анимационной музыкальной драме "Муфасу: Король Лев", которая является приквелом к экранизации классической диснеевской ленты "Король Лев" 2019 года, Бейонсе озвучивает Налу, а Блу Айви — Киару.

Бейонсе и его супруг Jay-Z. Фото: Reuters

Бейонсе и ее муж Jay-Z и дочь Блу Айви. Фото: Reuters

Бейонсе вместе с дочерью Блу Айви на премьере "Муфаса: Король Лев". Фото: Reuters

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