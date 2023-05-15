Фильм Люксембург, Люксембург: почему стоит посмотреть киноленту

Главные актеры фильма "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook Luxembourg, Luxembourg

Уже более месяца у зрителя есть возможность посмотреть второй фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Нашумевшая трагикомедия собирает кинозалы и получает бешеный фидбек от зрителя. В первые дни "выхода в люди" лента стала лидером кинопроката.

На спецвыпуск украинского фильма, который прошел в "Украинском доме" 14 апреля, попала и журналистка Новини.LIVE. Впечатление — в материале.

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О чем фильм

О "Люксембург, Люксембург" я читала в соцсетях, о нем слышала в разговорах людей в метро, а решила посмотреть, когда услышала от коллеги: "Это фильм на 100% о нас, украинцах. И я впервые на украинском кино не достала телефон отвлечься, так было интересно".

В "Украинском доме" в Киеве 14 мая состоялся последний спецвыпуск фильма, после которого последовало обсуждение вместе с режиссером Антонио Лукичем и исполнителем одной из главных ролей Рамилем Насировым.

Андрей Халпахчи на просмотре фильма. Фото: Facebook Luxembourg, Luxembourg

О чем кино? История о двух братьях-близнецах, живущих разной жизнью. Один из них — законопослушный полицейский, другой — водитель маршрутки, который торгует травкой. В один момент они узнают о давно пропавшем отце, который находится в тяжелом состоянии в Люксембурге.

И ребята поехали…к отцу, за отцом или за новой жизнью — вам стоит увидеть.

Проблематика фильма

Первая лента режиссера Лукича "Мои мысли тихие" была о маме и сыне, поднимая вопросы сепарации. Фильм "Люксембург, Люксембург" также об отношениях с родителями, в том числе сыновей с отцом. Как говорит один из главных героев в фильме: "Родители несут ответственность за детей. А несут ли дети ответственность за родителей — я хз".

Амиль Насиров, актер фильма "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook Luxembourg, Luxembourg

Во время фильма есть десятки моментов, когда зритель заливается смехом. И столько же, когда ощущает глубину отношений родители-дети. Как сказал сам режиссер, ему было интересно наблюдать реакцию зала на сцену, когда сын матерится на мать, а она в ответ дает ему пощечину. И реакция у каждого разная. Потому что в какой-то семье это норма, а для некоторых — табу.

Эмоции от увиденного

При просмотре этого фильма вы почувствуете, что касается именно вас. Различные сцены поднимают так много связей между людьми: отец-сын, мать-дети, брат-брат, муж-жена, тесть-зять, друг-друг.

Я увидела в этом фильме разочарование, боль, суету, переживание, безразличие. Трудно было разглядеть справедливость, откровенность и любовь. Но они тоже там были. А я чувствовала стыд. Во время просмотра вспоминала слова коллеги "Этот фильм на 100% о нас, украинцах" и мне было стыдно. Ибо в сценах, показывающих людей не в лучшем свете, видела себя.

Это как маячок к переменам. И это самое лучшее, что можно прочитать в рецензии — это кино натолкнет вас на размышления о жизни. А еще — это колоритный суржик, который не режет уши, а льется как песня.

Обсуждение фильма

В зале было несколько сотен человек, часть из которых пришли на фильм во второй, а то и в третий раз. У каждого из них была возможность задать режиссеру и актеру вопросы, их было немного. И все же, что удалось узнать:

это не автобиографический фильм, но Антонио Лукич создал его вдохновенным своей историей с отцом;

в фильме роль отца братьев-близнецов играет не актер, а настоящий папа ребят;

Рамиль надеялся, что после популярности получит рекламные предложения, но пока ему предложили только рекламировать ножи в Instagram;

сцена с ванной была снята как импровизация актера, а режиссерский кадр в фильм не вошел;

для англоязычной аудитории команде было сложно перевести некоторые фразы из фильма, например "Я хз".

Режиссер Антонио Лукич и главные герои фильма. Фото: Facebook Luxembourg, Luxembourg

P.S. Если бы вы меня спросили стоит ли пойти на "Люксембург, Люксембург", я бы не ответила "Я хз". Вдохновленная суржиком, юмором и глубиной своих размышлений после просмотра, от меня вы услышите — Летите, пока Лукич не снял третий фильм, а он будет.