Тоня Матвиенко рассказала о том, как ее мама относилась к Арсену Мирзояну

Украинская певица Тоня Матвиенко. Фото: facebook.com/a.matviyenko

Известная украинская певица Тоня Матвиенко впервые рассказала, почему ее мама, ныне покойная народная артистка Нина Митрофановна была против ее брака с певцом Арсеном Мирзояном. Актриса также призналась, как мама относилась к ее кавалерам.

Об этом Тоня рассказала в комментарии "Люкс ФМ".

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Артистка призналась, что Нина Митрофановна могла перекривлять ее кавалеров и показывала на их недостатки. Звезда сама начинала видеть негатив в отношениях и разрывала их.

Исполнительница рассказала, что ее мама была также и против ее брака с певцом Арсеном Мирзояном. Нину Митрофановну не устраивало то, что у артиста уже есть семья и дети.

"Мама говорила: "Ты подумай много раз, тебе это нужно. У него есть дети, семья. Это ответственность. Он не будет финансово только мне помогать. Это в целом тяжело", — поделилась исполнительница.

Украинская певица Тоня Матвиенко с семьей. Фото: facebook.com/a.matviyenko

Напомним, Тоня Матвиенко нежно поздравила любимого мужа с праздником. А также она призналась, планирует ли принять участие в "Евровидении".