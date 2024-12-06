Ніна Матвієнко померла — що отримали у спадок її діти

Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Співачка Тоня Матвієнко розповіла, що дісталося їй у спадок після смерті мами, легендарної артистки Ніни Матвієнко. Спадщину виконавиця розділила зі своїми двома братами.

Подробицями Тоня поділилася в коментарі "Ранок у великому місті".

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Як розповіла донька співачки, вони із братами — священнослужителем Януарієм та військовим Андрієм — одразу дійшли згоди у цьому питанні. За словами Тоні, вони із братами мирно та без скандалів прийняли важливе рішення про розподіл майна.

Так, як розповіла Матвієнко, вона отримала від матері заміський будинок, у якому мешкала із чоловіком та дітьми ще до смерті Ніни Митрофанівни. Разом із нею також мешкає її тато, художник Петро Гончар.

Тоня Матвієнко зі своїми братами. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Братам співачки у спадок також перешла нерухомість, щоправда, яка саме Тоня зазначати не стала.

"Ми продовжуємо жити в будинку мами. Все у спадок дісталося мені. Ми поділили. Їм інше дісталося, а мені будинок. У нас від батьків є нерухомість. І після смерті мами ми домовилися, хто що хоче. Без скандалів поділили. Тато зі мною живе. І так буде завжди, бо це мій тато", — розповіла зірка.

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