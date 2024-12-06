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Тоня Матвієнко зізналася, як поділила спадок матері з братами

6 грудня 2024 14:02
Марія Покровська - Редактор
Ніна Матвієнко померла — що отримали у спадок її діти
Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Марія Покровська - Редактор

Співачка Тоня Матвієнко розповіла, що дісталося їй у спадок після смерті мами, легендарної артистки Ніни Матвієнко. Спадщину виконавиця розділила зі своїми двома братами.

Подробицями Тоня поділилася в коментарі "Ранок у великому місті".

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Як розповіла донька співачки, вони із братами — священнослужителем Януарієм та військовим Андрієм — одразу дійшли згоди у цьому питанні. За словами Тоні, вони із братами мирно та без скандалів прийняли важливе рішення про розподіл майна.

Так, як розповіла Матвієнко, вона отримала від матері заміський будинок, у якому мешкала із чоловіком та дітьми ще до смерті Ніни Митрофанівни. Разом із нею також мешкає її тато, художник Петро Гончар.

Тоня Матвієнко зі своїми братами
Тоня Матвієнко зі своїми братами. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Братам співачки у спадок також перешла нерухомість, щоправда, яка саме Тоня зазначати не стала.

"Ми продовжуємо жити в будинку мами. Все у спадок дісталося мені. Ми поділили. Їм інше дісталося, а мені будинок. У нас від батьків є нерухомість. І після смерті мами ми домовилися, хто що хоче. Без скандалів поділили. Тато зі мною живе. І так буде завжди, бо це мій тато", — розповіла зірка.

Раніше ми писали, що Девід Бекхем повідомив про втрату близької подруги.

Також Ольга Фреймут вперше показала свого рідного брата, який служить на фронті.

родина Тоня Матвієнко Ніна Матвієнко українські зірки спадок

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