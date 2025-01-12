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Моя принцесса — Кравец очаровала кадрами со старшей дочерью

12 января 2025 09:10
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Елена Кравец показала соблазнительные фото старшей дочери
Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец показала поклонникам свою взрослую дочь Марию. На некоторых кадрах девушка позировала перед камерой без белья.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Кравец показала взрослую дочь

Известная ведущая поделилась кадрами с фотосессии ее 21-летней дочери Марии. Девушка позировала перед камерой в темных широких джинсах, сером джемпере и майке. Ради соблазнительных фото дочь Кравец сняла одежду и показалась в белой простыне.

Образ Мария дополнила нюдовым макияжем и темным маникюром.

"Моя первая, моя принцесса", — подписала кадры Кравец.

Напомним, ранее мы писали, что автор и актер студии "Квартал 95" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом. Также Кравец повела дочерей на концерт Нади Дорофеевой.

Елена Кравец дочь фотосессия стиль соцсети

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09:33 Академики замиловали кадрами вылупившихся пингвинят — видео

09:20 Выезд за границу — какая ситуация на пропускных пунктах Одесчины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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