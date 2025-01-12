Елена Кравец показала соблазнительные фото старшей дочери

Моя принцесса — Кравец очаровала кадрами со старшей дочерью
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец показала поклонникам свою взрослую дочь Марию. На некоторых кадрах девушка позировала перед камерой без белья.
Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Кравец показала взрослую дочь
Известная ведущая поделилась кадрами с фотосессии ее 21-летней дочери Марии. Девушка позировала перед камерой в темных широких джинсах, сером джемпере и майке. Ради соблазнительных фото дочь Кравец сняла одежду и показалась в белой простыне.
Образ Мария дополнила нюдовым макияжем и темным маникюром.
"Моя первая, моя принцесса", — подписала кадры Кравец.
Напомним, ранее мы писали, что автор и актер студии "Квартал 95" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом. Также Кравец повела дочерей на концерт Нади Дорофеевой.
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