Володимир Мартинець вдруге став татом

Автор Студії "Квартал 95" Володимир Мартинець. Фото: instagram.com/martynets.v/

Автор і актор "Студії "Квартал 95"" Володимир Мартинець поділився із шанувальниками радісною новиною. Зірка вдруге став батьком.

Про це він розповів у інтерв'ю для "Сніданку з 1+1".

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У актора народився син. Мартинець підтримував дружину на пологах. Під час народження доньки артиста не вдалося бути присутнім на партнерських пологах через гастролі і він відчуває через це провину. Донька Мартинця дуже чекала на братика та зраділа цій новині.

"Ми смілива родина, розуміємо, що демографічна ситуація в кризовому стані. Тому ми до цього підійшли дуже рішуче. Це були партнерські пологи", — поділився артист.

Актор приховує своє особисте життя, проте відомо, що його дружину звати Катерина Вони дружили ще зі шкільних років. Подружжя виховує доньку Мирославу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вперше показався зі своєю обраницею Аліною. Також ми розповідали, що шанувальники співака Артема Пивоварова захейтили "кварталівців".