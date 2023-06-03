Наталі Портман рятує шлюб: чоловіка зірки підозрюють у зраді

Натали Портман с мужем. Фото: instagram.com/natalieportman/

Актриса Натали Портман и ее муж, танцовщик и хореограф Бенджамин Мильпье пытаются сохранить брак. Актриса узнала об измене супруга.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ужасная ошибка

По информации СМИ муж актрисы изменил ей с 25-летней активисткой. Первым сообщило новость французкое издание Voici, потом подхватил американский таблоид Page Six.

Натали узнала об измене в марте этого года. Ранее пара уже жила раздельно из-за проблем в отношениях.

"Натали с мужем пытаются спасити брак. Бен делает все, чтобы она ему простила. Он любит ее и их семью. Натали очень оберегает личную жизнь. Она сфоуксирована на детях", — рассказл инсайдер из окружения актрисы.

Мильпье проводил во Франции время с активисткой Камиль Этьен, борющейся за сохранение климата.

Источник сообщил, что интрижка хореографа с Камиль была кратковременной и он понимает, какую "чудовищную ошибку" совершил, поэтому пытается искупить вину.

Издание также сообщает, что раздор между Натали и Бенджамином была одной из главных сплетен на Каннском кинофестивале, куда актриса приехала без мужа.

Камиль Этьен сняла серию короткометражных фильмов на тему сохранения окружающей среды, а также написала книгу "За экологический бунт: преодоление нашего коллективного бессилия". Французский журнал Vanity Fair назвал ее одной из 50 француженок, которые "сделали 2020 год".

Натали Портман и Бенджамин Мильпье познакомились в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", для которого Мильпье ставил хореографию. Вскоре они начали встречаться и уже в 2010 году обручились, а в 2012-м сыграли свадьбу. У пары двое детей — 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

Ранее американская актриса Наталии Портман приняла участие в балготворительном мероприятии, чтобы поддержать Украину. Звезда выставила на аукцион несколько редких плакатов со своим автографом.