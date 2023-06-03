Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Натали Портман спасает брак: мужа звезды подозревают в измене arrow

Натали Портман спасает брак: мужа звезды подозревают в измене

3 июня 2023 15:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталі Портман рятує шлюб: чоловіка зірки підозрюють у зраді
Натали Портман с мужем. Фото: instagram.com/natalieportman/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Натали Портман и ее муж, танцовщик и хореограф Бенджамин Мильпье пытаются сохранить брак. Актриса узнала об измене супруга.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Ужасная ошибка

По информации СМИ муж актрисы изменил ей с 25-летней активисткой. Первым сообщило новость французкое издание Voici, потом подхватил американский таблоид Page Six.

Натали узнала об измене в марте этого года. Ранее пара уже жила раздельно из-за проблем в отношениях.

"Натали с мужем пытаются спасити брак. Бен делает все, чтобы она ему простила. Он любит ее и их семью. Натали очень оберегает личную жизнь. Она сфоуксирована на детях", — рассказл инсайдер из окружения актрисы.

Мильпье проводил во Франции время с активисткой Камиль Этьен, борющейся за сохранение климата.

Источник сообщил, что интрижка хореографа с Камиль была кратковременной и он понимает, какую "чудовищную ошибку" совершил, поэтому пытается искупить вину.

Издание также сообщает, что раздор между Натали и Бенджамином была одной из главных сплетен на Каннском кинофестивале, куда актриса приехала без мужа.

Камиль Этьен сняла серию короткометражных фильмов на тему сохранения окружающей среды, а также написала книгу "За экологический бунт: преодоление нашего коллективного бессилия". Французский журнал Vanity Fair назвал ее одной из 50 француженок, которые "сделали 2020 год".

Натали Портман и Бенджамин Мильпье познакомились в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", для которого Мильпье ставил хореографию. Вскоре они начали встречаться и уже в 2010 году обручились, а в 2012-м сыграли свадьбу. У пары двое детей — 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

Ранее американская актриса Наталии Портман приняла участие в балготворительном мероприятии, чтобы поддержать Украину. Звезда выставила на аукцион несколько редких плакатов со своим автографом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас