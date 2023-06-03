Наталі Портман рятує шлюб: чоловіка зірки підозрюють у зраді
Актриса Наталі Портман та її чоловік, танцівник та хореограф Бенджамін Мільп'є намагаються зберегти шлюб. Актриса дізналася про зраду чоловіка.
Про це пише Daily Mail.
Жахлива помилка
За інформацією ЗМІ чоловік актриси зрадив їй із 25-річною активісткою. Першим повідомило новину французьке видання Voici, потім підхопив американський таблоїд Page Six.
Наталі дізналася про зраду у березні цього року. Раніше пара вже жила окремо через проблеми у стосунках.
"Наталі з чоловіком намагаються врятувати шлюб. Бен робить все, щоб вона йому вибачила. Він любить її та їхню родину. Наталі дуже оберігає особисте життя. Вона сфоуксована на дітях", — розповів інсайдер із оточення актриси.
Мільп'є проводив у Франції час із активісткою Каміль Етьєн, яка бореться за збереження клімату.
Джерело повідомило, що інтрижка хореографа з Каміль була короткочасною і він розуміє, яку "жахливу помилку" зробив, тому намагається спокутувати провину.
Видання також повідомляє, що тріщина у стосунках між Наталі та Бенджаміном була однією з головних пліток на Каннському кінофестивалі, куди актриса приїхала без чоловіка.
Каміль Етьєн зняла серію короткометражних фільмів на тему збереження навколишнього середовища, а також написала книгу "За екологічний бунт: подолання нашого колективного безсилля". Французький журнал Vanity Fair назвав її однією з 50 француженок, які "зробили 2020 рік".
Наталі Портман та Бенджамін Мільп'є познайомилися у 2009 році на зйомках фільму "Чорний лебідь", для якого Мільп'є ставив хореографію. Незабаром вони почали зустрічатися і вже 2010 року заручилися, а 2012-го зіграли весілля. У пари двоє дітей – 12-річний син Алеф та 6-річна дочка Амалія.
Раніше американська акторка Наталі Портман взяля участь у балгодійному заході, щоб підтримати Україну. Зірка виставила на аукціон кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом.