Наталі Портман рятує шлюб: чоловіка зірки підозрюють у зраді

Натали Портман с мужем. Фото: instagram.com/natalieportman/

Актриса Наталі Портман та її чоловік, танцівник та хореограф Бенджамін Мільп'є намагаються зберегти шлюб. Актриса дізналася про зраду чоловіка.

Про це пише Daily Mail.

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Жахлива помилка

За інформацією ЗМІ чоловік актриси зрадив їй із 25-річною активісткою. Першим повідомило новину французьке видання Voici, потім підхопив американський таблоїд Page Six.

Наталі дізналася про зраду у березні цього року. Раніше пара вже жила окремо через проблеми у стосунках.

"Наталі з чоловіком намагаються врятувати шлюб. Бен робить все, щоб вона йому вибачила. Він любить її та їхню родину. Наталі дуже оберігає особисте життя. Вона сфоуксована на дітях", — розповів інсайдер із оточення актриси.

Мільп'є проводив у Франції час із активісткою Каміль Етьєн, яка бореться за збереження клімату.

Джерело повідомило, що інтрижка хореографа з Каміль була короткочасною і він розуміє, яку "жахливу помилку" зробив, тому намагається спокутувати провину.

Видання також повідомляє, що тріщина у стосунках між Наталі та Бенджаміном була однією з головних пліток на Каннському кінофестивалі, куди актриса приїхала без чоловіка.

Каміль Етьєн зняла серію короткометражних фільмів на тему збереження навколишнього середовища, а також написала книгу "За екологічний бунт: подолання нашого колективного безсилля". Французький журнал Vanity Fair назвав її однією з 50 француженок, які "зробили 2020 рік".

Наталі Портман та Бенджамін Мільп'є познайомилися у 2009 році на зйомках фільму "Чорний лебідь", для якого Мільп'є ставив хореографію. Незабаром вони почали зустрічатися і вже 2010 року заручилися, а 2012-го зіграли весілля. У пари двоє дітей – 12-річний син Алеф та 6-річна дочка Амалія.

Раніше американська акторка Наталі Портман взяля участь у балгодійному заході, щоб підтримати Україну. Зірка виставила на аукціон кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом.