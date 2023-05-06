Перед коронацией Чарльза ІІІ заметили мужчину в загадочном черном капюшоне

Король Чарльз III и королева Камилла покидают Вестминстерское аббатство в Лондоне после коронации. Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Сегодня во время коронации Чарльза III заметили "присутствие потусторонних сил". Наблюдатели рассказывают об удивительном неизвестном в черном капюшоне.

Об этом рассказал пользователь Twitter под ником @realjoegreeeen.

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На обнародованном видео заметно как мимо входа в Вестминстерское аббатство идет странный человек в длинном плаще с капюшоном и палкой. Она возникла на время.

"Кто-то еще заметил Мрачного жнеца в Вестминстерском аббатстве?" — говорится в сообщении.

Кадры сразу стали вирусными и всколыхнули сеть. Кто-то не поверил в увиденное, а другие были изумлены.

В частности, это также может быть обычной шуткой.

Anyone else just notice the Grim Reaper в Westminster Abbey? 👀 #Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Напомним, что Старший сын покойной Елизаветы II, Чарльз III, официально стал королем Соединенного Королевства. В то же время Камилла стала первой королевой-консортом, коронованной в Вестминстерском аббатстве почти за столетие.

Также мы сообщали, что 6 мая 2023 г. в Великобритании состоялась торжественная церемония коронации нового короля Чарльза III. Логотип сегодняшней коронации создала одесская дизайнер.

Добавим, что 6 мая проходит историческое мероприятие в Великобритании — коронация Чарльза III. Впрочем, хулиганы решили немного омрачить праздник для всех англичан.