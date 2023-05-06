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Перед коронацією Чарльза ІІІ помітили чоловіка в загадковому чорному каптурі

6 травня 2023 23:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Перед коронацією Чарльза ІІІ помітили чоловіка в загадковому чорному каптурі
Король Чарльз III і королева Камілла залишають Вестмінстерське абатство в Лондоні після коронації. Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні під час коронації Чарльза III запримітили "присутність потойбічних сил". Спостерігачі розповідають про дивного невідомого в чорному каптурі.

Про це розповів користувач Twitter під ніком @realjoegreeeen.

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На оприлюдненому відео помітно як повз вхід у Вестмінстерське абатство йде дивна людина в довгому плащі з каптуром і палицею. Вона виникла на деякий час.

"Хтось ще помітив Похмурого женця у Вестмінстерському абатстві?" — йдеться в дописі.

Кадри одразу стали вірусними й сколихнули мережу. Хтось не повірив у побачене, а інші були чимало здивовані.

Зокрема, це також може бути звичайним жартом.

 

Нагадаємо, що Старший син покійної Єлизавети II, Чарльз III, офіційно став королем Сполученого Королівства. Водночас Камілла стала першою королевою-консортом, коронованою у Вестмінстерському абатстві майже за сторіччя.

Також ми повідомляли, що 6 травня 2023 року у Великій Британії відбулась урочиста церемонія коронації нового короля Чарльза III. Логотип сьогоднішньої коронації створила одеська дизайнерка. 

Додамо, що 6 травня відбувається історичний захід у Великій Британії — коронація Чарльза III. Втім, хулігани вирішили трохи затьмарити свято для всіх англійців.

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