Украинский фильм Дом из заноз номинирован на премию Оскар

Кадр из документального фильма "Дом из заноз"

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии "Оскар-2023". Историческое событие произошло для украинского кино — фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии вошел в номинацию "Лучший документальный фильм".

Об этом сообщается на сайте премии.

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Это лента о детях из сложных семей, которые попали в приют Лисичанска Луганской области, расположенный неподалеку от линии фронта. Там они проводят девять месяцев и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью.

Одним из первых на новость в Facebook отреагировал второй режиссер и линейный продюсер ленты Азад Сафаров.

"Я так счастлив за Украину! Так рад, что в это время именно фильм из Украины прошла в номинацию! Я очень рад героям фильма, которые поделились этой историей с миром. Это и Коля, Ева, Алина, Саша, Влад и другие. А также лучшие воспитательницы приюта: Маргарита Бурлуцкая и Ольга Тронова. Я очень рад за режиссера Симону Легерду Уилмонту и продюсера Монику Хеллстром, которые обожают Украину и сделали так много для нашей страны", — написал Азад Сафаров

Также он поблагодарил фонд "Голоса детей", которому документальный фильм дал толчок и теперь он помогает большому количеству детей.

На победу в номинации "Лучший документальный фильм" также претендуют следующие фильмы:

Все дышащее / All That Breathes

"Вся красота и кровопролитие" / All the Beauty and the Bloodshed

"Дом из заноз" / A House Made of Splinters

"Огонь любви" / Fire of Love

"Навальный" / Navalny

Напомним, ранее мы писали, что документальный фильм "Дом из заноз" наградили на кинофестивале Sundance (США).