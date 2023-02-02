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"Он просто не хотел слышать": путинист Кучера обвинил Дудя в своем провальном интервью

2 февраля 2023 07:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Путинист Оскар Кучера обвинил Дудя в своем провальном интервью
Путинист Оскар Кучера обвинил Дудя в своем провальном интервью
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно в тренды украинского YouTube попало интервью российского пропагандиста, шоумена Оскара Кучеры. Почти трехчасовой разговор с "иноагентом" Юрием Дудем высмеяли миллионы пользователей соцсетей.

Скандальный путинист начал оправдываться и рассказал, кто виноват в провальном интервью, пишут росСМИ.

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Подробности

В словах Кучеры оказалось много противоречий по поводу его отношения к Западу. Цитата "Убегать из страны смысла нет" особенно рассмешила пользователей соцсетей. Дело в том, что российский шоумен живет за границей.

Агрессивно и запутано пропагандист высказывался о войне в Украине. Сторонник диктатора путина признался, что ничуть не жалеет об этом разговоре и считает, что неплохо было бы дать на канале Дудя еще одно интервью. В чем снова опроверг свои слова местным медиа.

"До интервью Юрий был довольно мил. После — тоже. Сняли, пожали руки и разошлись. Все интервью посмотрел, еле выдержал. Замечаний к себе много. Но главное, это вывод: не надо говорить с тем, кто не хочет тебя слышать", — заметил путинист.

Впрочем, дальше Кучера уже не подбирал слов к Дудю.

"Мне оно показало "порядочность" типичного либерала и дало возможность разобраться в сути проблемы. А также теперь я знаю, что с лицом усталого мудреца и цифрами в розовом телефоне можно нести абсолютную чушь и лгать. Так много просмотров было, наверное, потому, что я был первым из его гостей, кто находился по другую сторону баррикад. Интервью длилось четыре с половиной часа. Треть материала была вырезана. Хотя, надо признать, разговор нарезан мастерски", — пожаловался Кучера.

Неудивительно, что взрослый шоумен перевел всю вину за свои высказывания именно на Дудя.

"Было непросто. Я пытался с ним разговаривать как с человеком, способным слышать и сомневаться. Но его уверенность и безапелляционность сбили меня с толку. Я не сердился. А вот раздражение было, потому что он просто не хотел слышать. Вероятно, это вызвало такой эмоциональный поток лишних слов", — подытожил Кучера.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинский бренд одежды Benya & Zubrik, в футболке которого Кучера пришел на интервью, с юмором прокомментировал выбор путиниста. Также мы писали, что звезда "Квартала 95", актер Юрий Великий, снял пародию, в которой высмеял одиозное интервью пропагандиста Кучеры.

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