Семья Брюса Уиллиса сообщила диагноз 67-летнего актера

Болезнь стремительно прогрессирует, лекарств нет: у Брюса Уиллиса диагностировали самую сложную форму деменции
Семья Брюса Уиллиса объявила, что актер страдает формой деменции, которая называется лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению.
Об этом говорится в заявлении семьи Уиллис.
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Подробности
"Сегодня нет средств лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в последующие годы. Поскольку состояние Брюса прогрессирует, мы надеемся, что любое внимание средств массовой информации может быть сосредоточено на освещении этой болезни, которая требует намного большей осведомленности и исследований", — говорится в заявлении.
Семья Уиллиса также добавила:
"Брюс всегда верил в необходимость использовать свой голос в мире, чтобы помогать другим и повышать осведомленность о важных проблемах как публично, так и в частном порядке. Мы в глубине души знаем, что если бы он мог сегодня, он хотел бы ответить, привлекая глобальное внимание и связавшись с теми, кто также имеет дело с этой изнурительной болезнью и тем, как она влияет на многих людей и их семьи".
Напомним, тяжелобольной Брюс Уиллис написал завещание. Наследие актера оценивается в 250 миллионов долларов. Согласно завещанию, практически все получит его семья: вторая жена Эмма Хеминг и две дочери в этом браке — 8-летняя Эвелин Пенн и десятилетняя Мейбл Рэй.