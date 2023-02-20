Мэтт Дэймон впервые прокомментировал будущий кинопроект в Украине

Голливудский актер Мэтт Дэймон

В столице Германии в самом разгаре идет Берлинский международный кинофестиваль. Одним из звездных гостей стал голливудский актер Мэтт Дэймон. На пресс-конференции своего проекта кинозвезда прокомментировал предстоящую работу в Украине.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Голливудский актер приехал на кинофестиваль презентовать свою и актера, продюсера Бена Аффлека документальную киноленту "Поцелуй будущего" об осаде столицы Боснии и Герцеговины Сараево в 1990-х годах.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос, видит ли он себя в документальном фильме о войне в Украине в духе "Суперсила" режиссера и актера Шона Пенна, Дэймон рассказал, что исследует потенциальный проект.

Мэтт отметил, что у него не было прямого общения с Президентом Украины Владимиром Зеленским, как у Шона Пенна. Но он встречался с его женой Еленой Зеленской на Ассамблее ООН в прошлом году.

"Я думаю, что сейчас об этом снимают много замечательных фильмов. Я уверен, что в будущем их будет еще много, много. Пока мы ничего не имеем. Хотя на самом деле исследуем, но это на ранних стадиях", — сообщил Дэймон.

Кстати, на кинофестивале Мэтт появился с флагом Украины.

Напомним, ранее мы писали, сколько миллионов потерял голливудский актер Мэтт Дэймон за отказ сниматься в "Аватаре".

Фото: REUTERS