Джамала и группа Антитіла появятся на сцене вместе с Хелен Миррен — где и когда

Победительница конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала.

В честь годовщины полномасштабной войны в Украине по всему миру запланированы торжественные мероприятия с участием знаменитостей. На один из таких собираются и группа "Антитіла" и победительница конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

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23 февраля украинские знаменитости выйдут на сцену в центре столицы Великобритании, Лондоне. Компанию им составит оскароносная британская актриса Хелен Миррен и другие артисты.

"Событие #UnitedForUkraine — символ несокрушимой поддержки Великобритании и США в наше темное время. Как всегда, в графике несколько важных встреч, но о них впоследствии", — написала Джамала.

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитіла" презентовала мощный клип на песню "Фортеця Бахмут". Также мы рассказывали, что министерство культуры и информационной политики вместе с Джамалой анонсировали обширный проект о Крыме.