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Джамала и группа "Антитіла" появятся на сцене вместе с Хелен Миррен: где именно и когда

21 февраля 2023 17:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Джамала и группа Антитіла появятся на сцене вместе с Хелен Миррен — где и когда
Победительница конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала.
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В честь годовщины полномасштабной войны в Украине по всему миру запланированы торжественные мероприятия с участием знаменитостей. На один из таких собираются и группа "Антитіла" и победительница конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

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Подробности

23 февраля украинские знаменитости выйдут на сцену в центре столицы Великобритании, Лондоне. Компанию им составит оскароносная британская актриса Хелен Миррен и другие артисты.

"Событие #UnitedForUkraine — символ несокрушимой поддержки Великобритании и США в наше темное время. Как всегда, в графике несколько важных встреч, но о них впоследствии", — написала Джамала.

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитіла" презентовала мощный клип на песню "Фортеця Бахмут". Также мы рассказывали, что министерство культуры и информационной политики вместе с Джамалой анонсировали обширный проект о Крыме.

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