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Как выглядели герои фильмов "Властелин колец", если бы в них снялись собаки

8 марта 2023 06:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Если бы собаки играли героев в фильме Властелин колец — фото
Франшиза "Властелин колец"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Почти тридцать лет назад вышла финальная часть франшизы "Властелин колец", получившая название "Возвращение короля". Героев фильмов по одноименной книге британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина знают миллионы жителей планеты. Пользователи соцсетей на многочисленных форумах обсуждают, как выглядели персонажи, если бы их играли другие актеры. Но фантазии на этом не ограничиваются.

Новини.LIVE покажет, какими видят героев популярной франшизы поклонники, если бы роли достались собакам.

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А если быть точнее, таковыми представляет персонажей приключенческо-фэнтезийных фильмов поклонница "Властелина колец" и любительница собак Катрина. Женщина подобрала фото животных, наиболее похожих на главных персонажей знаменитой фэнтези-саги.

"Помню, как кто-то остроумно заметил, что афганская борзая очень напоминает Сарумана. Это подтолкнуло меня примерить собачий образ к другим", — рассказала Катрин.

Фродо Бэггинс

Гендальф

Саруман

Арагорн

Голлум

Сэмуайз Гэмджи

Гимли

Леголас

Арвен

Эовин

Элронд

Мерри и Пипин

Боромир

Галадриэль

Фарамир

Эльфийки

Для поклонников "Властелина колец" есть отличные новости — кинокомпании Warner Bros. и New Line объявили о заключении соглашения с корпорацией Embracer Group, которой принадлежат права на адаптацию произведений английского писателя Джона Толкина.

Они смогут снимать полнометражные фильмы на основе романа "Властелин колец" и повести "Хоббит". Лента планируется запустить в разработку уже в скором времени, но каким именно событиям из мира Средиземья они будут посвящены точно неизвестно.

Тем временем компания LEGO представила новый уникальный набор по трилогии "Властелин колец". Он состоит из 6167 деталей и 15 фигур персонажей.

Рядом с зоной Совета, где было сформировано Братство Кольца, есть кабинет Элронда (с известными картинами по истории Средиземья) и комната, где Фродо просыпается после встречи с назгулами.

Другая часть набора — воспроизведение эльфийской башни, украшенной статуями фигур давно минувших дней. Третья позволяет построить беседку и мост через реку в долине, откуда Братство отправилось в путь.

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