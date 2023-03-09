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Шэрон Стоун — 65: малоизвестные факты о голливудской звезде

9 марта 2023 06:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Малоизвестные факты о Шэрон Стоун
Голливудская актриса Шэрон Стоун
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская актриса Шэрон Стоун отмечает день рождения. 9 марта суперзвезде исполняется 65 лет. В отличие от своих коллег она не побоялась откровенных сцен в сценарии фильма "Основной инстинкт". Именно эта роль проложила ей путь к лучшим режиссерам и мировому признанию.

Новини.LIVE расскажет малоизвестные широкой публике факты о жизни голливудской красавицы.

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Путь к славе

Актриса стала звездой в 34 года, когда в 1992-м вышел провокационный детективный триллер "Основной инстинкт". До этого Шэрон была моделью и играла незначительные роли в фильмах. Хотя ее крестным отцом в киноиндустрии стал Вуди Аллен. Стоун дебютировала в его фильме "Воспоминания о звездной пыли". Правда, в нем будущая звезда сыграла эпизодическую роль.

На участие в "Основном инстинкте" претендовали многие известные актрисы. Среди них были Джулия Робертс, Мэг Райан, Мишель Пфайффер и Брук Шилдс. Впрочем, все они отказывались из-за слишком откровенных сцен.

Когда на роль утвердили красивую, но малоизвестную актрису, Майкл Дуглас едва ли не отказался от проекта. Он не хотел сниматься с Шэрон, потому что предлагал продюсерам и режиссеру Полу Верховенну Деми Мур или Мишель Пфайффер. Впрочем, Майкл остался в фильме.

Лента сделала Стоун суперзвездой. Она получила премию "Золотой глобус" и доступ к сотрудничеству с суперзвездами. 

Высокий уровень интеллекта

В пять лет Шэрон пошла сразу во второй класс, а в 15 — получила стипендию на обучение искусству и литературе в Университете в Эдинборо (штат Пенсильвания). Впрочем, как и большинство звезд, Стоун выбрала карьеру. Она подписала контракт с модельным агентством и работала в Нью-Йорке, Париже и Милане.

Стоун все же вернулась в тот же университет в 2016 году, чтобы закончить свое образование. В течение многих лет блондинка утверждала, что являлась членом клуба интеллектуалов Менса. Коэффициент ее IQ составляет невероятные 154 балла. Самый высокий результат среди голливудских знаменитостей.

Благотворительность

В 1990-х Стоун начала работать с благотворительным фондом amfAR, который помогает больным СПИДом. Его основала звезда кинематографа, актриса Элизабет Тейлор. Несколько лет она была председателем организации. Позже ее сменила Шэрон Стоун. Однако, во время работы с фондом, номинантка на премию "Оскар" (за фильм "Казино") столкнулась с угрозами.

"Я работала с фондом 25 лет. Пока по телевизору не начали рекламировать лекарства против СПИДа, как аспирин. Это действительно разрушило мою карьеру. Я не работала восемь лет. Мне сказали, что если я снова скажу о презервативе, финансирование будет отменено. Мне постоянно угрожали, в том числе моей жизни. И я решила, что я должна продолжать делать это", — призналась Шэрон.

Несмотря на это, Стоун заявила, что ни о чем не жалеет. В 2020 году голливудская актриса получила премию "Наследие" от фонда Элизабет Тейлор, занимающегося борьбой со СПИДом.

Напомним, ранее мы писали, что умер младший брат Шэрон Стоун, Патрик. Ему было всего 57 лет. Также мы рассказывали, что у Стоун обнаружили фиброзную опухоль. Актриса призвала подписчиц не пренебрегать своим здоровьем и не доверять только одному специалисту.

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