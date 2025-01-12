Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками советами по воспитанию детей. Шоумен уверен, что общение с ними должно базироваться на любви.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

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Решетник о воспитании детей

Шоумен объяснил, что очень любит своих детей и уважает их привычки, капризы и желания. Шоумен призвал подписчиков больше проводить времени со своими сыновьями и дочерьми, ведь они быстро растут.

"Но, самое главное, для детей — это ваше внимание, дорогие родители. Находите время, интересуйтесь ими, проводите время вместе — вы не представляете, насколько это важно для каждого ребенка чувствовать себя нужным. Они очень быстро растут — не успеете моргнуть глазом, как они не будут нуждаться в ваших советах. Будут самостоятельными и сами будут решать, как им жить. Поэтому наслаждайтесь каждым моментом, когда вы вместе", — написал Решетник.

Ведущий также поделился с поклонниками принципами, по которым воспитывает своих трех сыновей — Ивана, Дмитрия и Александра. Решетник учит детей держать слово, быть ответственными и добрыми.

"А насчет принципов: я очень принципиальный, иногда даже упрямый человек, поэтому учу их также быть преданными своим словам, поступкам, убеждениям. Уметь брать инициативу и не бояться нести ответственность за себя и других! И всегда, несмотря на все обстоятельства, оставаться людьми: добрыми, отзывчивыми и эмпатичными", — поделился он.

Григорий Решетник поделился советами по воспитанию детей. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Напомним, недавно ведущий рассказал, планирует ли идти в политику. А также Решетник вспомнил первую встречу с новым "холостяком" Александром Тереном.