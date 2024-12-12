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Зірка "Холостяка" втратив сон через погрози Путіна

12 грудня 2024 13:05
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Григорій Решетник переживає через погрози вдарити "Орєшніком"
Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Український ведучий Григорій Решетнік поділився із шанувальниками своїми переживаннями. Шоумена непокоять попередження Пентагону про ймовірний удар "Орєшніком" найближчими днями.

Про це він розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Шоумен зізнався шанувальникам, що через тривожні думки не може заснути. Його непокоять погрози очільника Кремля Володимира Путіна вдарити "Орєшніком" "по центру прийняття рішень".

Він розуміє, що це все маніпуляції кривавого диктатора, проте вони "б'ють" по психічному стану українців. На думку Решетніка, частина киян, через загрозу атаки РФ, на деякий час виїхали з міста.

"Щось не спиться... тішить, що діти й дружина солодко сплять. Інформаційний простір перенасичений прогнозами та передбаченнями, щоправда 90% яких — суцільна фікція та маніпуляція. Але вони впливають на психологічний стан людей, які реагують, як можуть і вміють. Видається, що у столиці навіть людей і машин поменшало останніми днями", — розповів ведучий.

Зірка "Холостяка" втратив сон через погрози Путіна - фото 1
Публікація Григорія Решетніка. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно ведучий розповів, чи планує йти в політику. А також Решетнік пригадав першу зустріч із новим "холостяком" Олександром Тереном.

росія шоу Холостяк Григорій Решетнік українські зірки Орєшнік

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